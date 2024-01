Hombre perdió la vida en discusión por evitar que le cortaran la luz, habiendo pagado

Un hombre perdió la vida por oponerse a que le cortaran el servicio de energía tras discutir con un empleado de la empresa Dominion, contratista de Air-e. La comunidad enardecida se volcó a las calles del corregimiento de Mingueo, (La Guajira), en protesta e incineró el vehículo en que estos se transportaban.



La víctima fue identificada como Joaquín Suárez García, quien al parecer era propietario del inmueble con orden de corte del servicio, en el corregimiento de Mingueo, en zona rural de Dibulla. Allí se suspendió el servicio por una presunta deuda de energía.



El usuario al parecer comenzó a discutir con el operario con el recibo en la mano afirmando que ya estaba pago.

#EntérateLaGuajira🌀 Compartimos comunicado de la empresa contratista Dominion, sobre los hechos presentados en el corregimiento de #Mingueo del municipio de #Dibulla. pic.twitter.com/XOduH2lCCr — Air-e (@Aire_Energia) January 10, 2024

Testigos aseguran que en la discusión se fueron a los golpes y en circunstancias que están por establecerse Suárez, cayó al piso golpeándose fuertemente en la cabeza con el bordillo de un andén lo que le produjo una herida, por lo que de inmediato fue trasladado a un centro asistencial donde falleció.



La alteración del pueblo duró aproximadamente unas tres horas, lo que ocasionó además, el bloqueo de la carretera Troncal del Caribe afectando la movilidad en la vía Riohacha – Santa Marta.



En un comunicado Dominion lamentó el hecho en el indicó que la persona murió accidentalmente luego del intento de agresión a un técnico de la empresa por lo que activaron los protocolos internos para investigar lo sucedido.



“Un usuario molesto por la suspensión intenta agredir al técnico, pero lamentablemente cae al piso, lo que le ocasiona una herida. Luego es llevado a un centro de salud donde se reportó su fallecimiento”, indicó la empresa contratista.

Un acto de intolerancia y agresiones

Suárez, era comerciante, administraba un hotel en el corregimiento de Mingueo y se dedicaba a su finca, deja dos hijos menores.



“La intolerancia vuelve a campear y obtener lamentables resultados, la pérdida de una vida es muy dolorosa, más de una familia tan reconocida y trabajadora en nuestro municipio”, indicó el secretario de Gobierno de Dibulla Odacir Ospino.



Explica que “el informe que nos da nuestro comandante de Policía es un acto de intolerancia, se fueron a unas agresiones y mira lo que resulta por una simple suspensión del servicio de luz”, dijo.

La Policía trató de resguardar a los operarios y sacarlos en el vehículo hacia la vía a Palomino, pero motorizados los alcanzaron y les incendiaron el vehículo. Uno de los operarios con quien Suárez tuvo el altercado quedó en poder de las autoridades.



Fue injustificada la muerte de mi hermano”: personero de Dibulla



La víctima de este hecho de intolerancia era el hermano número 11 de 25 en total, del Personero de Dibulla, Erlin Joaquín Suárez Cassiani, quien justo ayer era reelegido por el concejo municipal en este cargo.



“La familia me delegó a mí, vamos a hacer las acciones legales que corresponda debido a que fu injustificada la muerte de mi hermano, una persona muy carismática en el pueblo, muy tranquila, eso es lo que le duele a la gente. Tomaremos acciones legales contra la empresa, funcionarios de ellos estaban vestidos con sus uniformes y fueron directamente a la casa de él para cortar el servicio”, indicó.

Denuncia además que es constante la situación de alteración del orden público en Dibulla por el mal trato de los operarios que prestan los servicios al operador de energía, indicando que no tienen calidad de gente.



“Si en la factura dice que es para pagar el 2 y la pagó el 4 aparece en los registros de ellos como para suspender pero habiendo usted pagado, entonces ya es constante acá y más cuando vemos que los funcionarios no tienen ese don de gente con las personas del pueblo, no solo es con mi hermano, la gente se ha ido a las calles con ellos, los ha sacado de los barrios, solo por el trato”, puntualizó el Personero.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha