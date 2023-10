Perdimos el miedo/Opinión

En la columna anterior a esta, les compartí a mis lectores un cálculo político que generalmente hacen los actores que articulan las clientelas y las mafias electorales. Ese análisis ha generado todo tipo de reacciones, algo que me complace, por cuanto es lo que se propone un columnista de opinión, generar un debate que enriquezca la conversación pública.



Con esta misma motivación quiero orientar esta columna; el ejercicio responsable de pensar en lo público, para avivar el debate electoral. Me preguntaba, a propósito de los comentarios que recibí ¿a qué le temen las maquinarias clientelares en el Quindío? Por eso, invito a mis lectores a que sigan esta lista de temores que he identificado del menor al mayor, para que logren esperanzarse en el sentimiento colectivo de una sensación de procesos políticos novedosos que atraviesan los sentimientos de todos en el departamento. Así, en conteo regresivo, empiezo con aquello que es lo menos crítico para la pandilla hasta llegar a la causa de su crisis estructural.



En último lugar, uno de los sustos que los sobrecoge es la pérdida del miedo colectivo en la población a las intimidaciones físicas indiferenciadas. La sociedad quindiana viene empoderándose de sus procesos políticos, abandonando las presiones y el ambiente pesado proveniente del temor a pensar en público, que significaba hablar de política y hacer discusiones públicas para denunciar y hacer oposición a las estrategias de estas maquinarias clientelares.



En relación con esto, se encuentra en penúltimo lugar, el conocimiento de cada uno de los Quindianos sobre las estrategias que usan, la comprensión de su funcionamiento que es sistemático y el modus operandi de la pandilla que siempre es el mismo y la sociedad ya lo conoce: Primero aplican a la intimidación; luego, ofrecen plata para comprar la conciencia del otro; después, incumplen lo acordado; y finalmente, abandonan al otro dejando la crisis a quien fue negociado.



En este conteo, el sentimiento de pavor que avanzamos camino al top 1, porque como dije al principio viene en aumento, es el crecimiento de la capacidad de denuncia ciudadana. La sociedad está mamada de la ley del silencio, ya no es suficiente corromper o asaltar las arcas públicas ni sentirse amenazados de manera directa o indirecta; por ello, es la sociedad que denuncia y hace público dicho empoderamiento político que no se deja intimidar, esto en otras palabras significa que la gente se resiste y desde la verdad de su condición de víctimas políticas, enfrenta y pone su rostro como testimonio.



Camino a nuestro número uno, espanta aún más a la pandilla, el nacimiento de esta ola colectiva que no pueden atajar, y, el tiempo no les alcanza para reprimirla, así, la plata no es suficiente, ningún dinero les alcanza ya. Líderes políticos municipales que reciben recursos no necesariamente se comprometen abiertamente con sus intereses, éstos, mantienen un tinglado aparente de manipulación electoral por la que se les ha pagado, pero no van a sacrificar su prestigio con sus electores, por lo que no piensan cumplir, en otras palabras “esa platica se perdió”.



De esta manera, la pandilla se está dando cuenta que la maquinaria es una inversión muy costosa pero lejana a la utilidad esperada, es decir, están tirando el dinero a una hoguera, y el temor es el mismo ¿seguirán inyectando dinero, para que paradójicamente sea con sus recursos con los que los líderes trabajen para otras campañas que los posicionan mejor en la opinión pública local de sus electores cercanos?



Acercándonos al temor que les hace perder la calma, es la ausencia de otra estrategia carente de propuesta y discusión pública. Siempre han subestimdo a los electores como si fuesen borregos de la maquinaria, olvidaron que el sentimiento de indignación que han despertado en su contra con los excesos de sus embriagueces, ha generado un frente común como sentimiento colectivo, que los aísla no sólo de cualquier posibilidad política en el presente, sino en el inmediato futuro, de alguna oportunidad de retorno, lo que en teoría política se conoce como “recambio de élites y actores”.



La pandilla no tiene capacidad de adaptación a estos cambios, porque poco les importa lo que piensen y sientan los ciudadanos, se empecinan en comprarlos y no en tener un proyecto en el que la sociedad empoderada sea la que gestione; es decir, no han entendido el concepto de “gobernanza”.



En primer lugar, nuestro top llega a aquello que les causa profundo miedo. La cultura política en el departamento del Quindío cambia con mucha velocidad y ellos pierden capacidad de conectarse con los grupos sociales y políticos tanto en los municipios como en Armenia, por tres razones que hasta ahora la misma realidad los empieza a poner contra el piso; la primera, los Quindianos tanto en la adversidad como en la bonanza tenemos valores innegociables, cosa que ellos menosprecian porque piensan que todo se transa; la segunda, la sociedad cada día que pasa, se siente más empoderada de su presente y de su destino porque tiene conciencia de que lo que está en juego es el futuro de sus familias que es el centro de sus luchas cotidianas y aquello que los aferra a la vida; y la tercera, que esta misma sociedad se ha quitado la venda de los ojos y participa reclamando, exigiendo a todos los gobernantes por igual y no aceptando más que le hagan favores, sino que tiene claro que en ella reside la fuerza y legitimidad del poder político que delega a quien la representa.



Así las cosas, quiero decirles a mis lectores que este panorama lo que nos plantea es la esperanzadora, urgente e inmediata tarea, de que, sin sesgos ni exclusiones de ningún tipo, empecemos a construir las nuevas condiciones políticas para el departamento, unas bases mucho más firmes en las que la participación, la cogestión, el empoderamiento ciudadano, el fomento de nuevos liderazgos, sean el centro de un proyecto colectivo de departamento viable para los sueños de todos. La pregunta a mis lectores; ¿Puede haber alguien que se oponga a esto?, creería que es el nuevo consenso que nos vincula a todos.



Pablo Jaramillo Arango

C. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos