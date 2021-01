En la costa Pacífica de Nariño buscan a 11 desaparecidos

Los organismos de seguridad intensifican la búsqueda en el Litoral Pacífico de Nariño de 11 personas, cuyos familiares denunciaron que se encuentran desaparecidas desde hace 10 días y desconocen su paradero.

(Puede leer: En Ipiales ya no hay camas en UCI debido al aumento de casos de covid)



Se trataría de agricultores y motoristas que habrían salido del municipio de Tumaco con destino a la localidad de Mosquera, después de que habrían recibido ofertas de trabajo de un aserrío de la región.



La Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules en un comunicado de prensa informó que “frente a la información que circula en medios digitales y redes sociales sobre la presunta desaparición y asesinato de 11 personas que provienen de diferentes partes del Pacífico, es importante aclarar que a la fecha no se han recibido denuncias formales sobre este hecho”.



Sin embargo, esas denuncias ya se han conocido en las últimas horas por angustiados familiares de los desaparecidos.



“Nos dicen que a todas las personas que las embarcaron fueron asesinadas, también dicen que han visto cuerpos flotando en el mar, ya encontraron un cadáver de uno de ellos”, dijo una mujer que no quiso revelar su identidad por razones de seguridad.



Otra mujer en medio de la incertidumbre afirmó que su esposo que vive en Llorente y labora como conductor está desaparecido desde el pasado 10 de enero y agregó que “la comunidad de la zona informa de que hay cuerpos flotando en el mar, de que hay otros enterrados, de que hay sobrevivientes, lo cierto es que estoy muy desesperada”.



(Le recomendamos: Recompensa de hasta $ 20 millones por autores de panfleto en El Salado)



Estas versiones contrastan con la información suministrada por el Ejército Nacional, que advirtió que hace varios días realiza las tareas de control y búsqueda en una extensa zona de la región.



“La Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules ha intensificado las operaciones de búsqueda, registro, control y vigilancia en los municipios de Mosquera, El Charco y Olaya Herrera, para esclarecer los hechos y dar con la ubicación de los desaparecidos”, reveló ese organismo que tiene como radio de operación en la Costa Pacífica de Nariño.



También se refirió a la presunta desaparición forzada de tres hombres en el municipio de Mosquera, procedentes de la zona rural de Tumaco, por lo cual fueron desplegadas unidades de la Brigada de Infantería Marina No. 4, con el fin de establecer su ubicación.



Sobre el particular anunció que “como resultado de los continuos esfuerzos de búsqueda que a la fecha suman cuatro días, se ha cubierto un área de 344 kilómetros de ríos, sin que hasta el momento se tengan indicios que permitan determinar el paradero del personal”.



El sábado anterior unidades del Batallón de Infantería Marina No. 15 encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el sector conocido como Playa Boquerón, en el municipio de El Charco, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes.



(Además: Así fue el rescate de 2 pescadores que naufragaron en el río Guaviare)



Por su parte el personero de Tumaco, Jair Parra, dijo que ha brindado todo el acompañamiento a los familiares de los presuntos desaparecidos, y además ha servido de canal de comunicación con las autoridades, “con el fin de avanzar en las labores de búsqueda de sus seres queridos y dar con su pronto paradero”.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto

Lea más noticias de Colombia

Alerta roja por elevada ocupación de UCI en municipios del Huila

Líder social abandonó su casa en Magdalena por amenazas de muerte

Capturan a hombre que habría abusado de cinco menores en Ocaña