La odisea de la familia Egas Villota por la pandemia en Pasto

Su tragedia impacta el alma y el corazón de familiares y amigos porque el covid-19 se llevó a cuatro de sus integrantes, después de haber luchado en los hospitales durante varias semanas, en medio de los esfuerzos de los médicos por salvar sus vidas.



Esta familia reconocida por tener en su seno a destacados periodistas y profesionales en distintas áreas, también se ha caracterizado por su gran unión y proyección a través de las causas sociales y comunitarias.



(Puede interesarle: Mindefensa rechaza que atribuyan a Esmad crimen de decapitado).

El primero en morir fue el periodista y sociólogo Ramiro Egas Villota, quien a comienzos del mes de mayo del año anterior falleció a sus 68 años de edad; luego, en menos de 20 días la misma suerte corrió el hermano mayor Jairo, era contador público y tenía 69 años.



El pasado enero murió la hermana Leonor, era docente, magister en educación y tenía 65 años y el pasado 13 de junio la trabajadora social Patricia, de 51 años, también dejó de existir después de una ardua lucha por ganarle la batalla a la muerte.



La afligida y triste familia tiene la inmensa fortuna de contar con el cariño y los consejos de su madre Elvira Leonor.



(Lea también: Grieta y derrumbe ponen en emergencia vía a Buenaventura).



Mientras que de los once hermanos, hoy viven siete. Entre ellos el destacado periodista deportivo Kennes Egas, quien confiesa que durante este año y medio “hemos sufrido de manera indecible porque no solo son los cuatro hermanos muertos, hay muchos familiares que han estado entubados y muchos contagiados con el coronavirus”.



Todavía no se explica cómo su madre con 96 años de edad, diabética y luego de haber superado el contagio en dos ocasiones, muestre hoy tanta fortaleza, un gran valor y tenga aún fresca en su memoria tantos episodios y momentos de su vida y de sus seres queridos.



(Puede interesarle: Tutela frena suspensión a decreto de diálogo con Resistencias Cali).

Ella es un ejemplo: es un milagro de Dios. Cuando murió Ramiro y Leonor ella salió positiva para covid, pero las dos veces supero el contagio y hasta superó un cáncer FACEBOOK

TWITTER

“Ella es un ejemplo, ella es un milagro de Dios, cuando murió Ramiro y cuando murió Leonor ella salió positiva para covid, pero las dos veces supero el contagio y hasta superó un cáncer”, cuenta Egas.



Para el periodista que dirige hace varios años un programa deportivo en Colmundo Radio, en Pasto, su trabajo en esta época de pandemia también ha resultado catastrófico y muy complicado.



“Si no hubiera sido por la familia, yo este año ya hubiera explotado porque los ingresos se fueron al piso, para pagar el arriendo a la emisora quedan cuatro clientes del Gobierno que pagan cuando les da la gana”, asegura.



(Puede interesarle: Los bloqueos que no le permiten a Cali volver a la normalidad).



Estos 18 meses los ha vivido corriendo de un hospital a otro, buscando oxigeno y medicinas y hasta sacando aliento y fuerzas hasta de lo más profundo de su ser.



“Esto yo no sé si es película, si es un sueño, si es realidad, yo todavía no me la creo, no me convenzo”, admite con dolor y resignación.



El miércoles anterior recuerda que salió a la calle, en el momento menos pensado estaba llorando y deprimido, “de pronto un señor me tocó y me dijo qué le pasa…son circunstancias que nos pasan, todo esto ha sido muy complejo”.



(Lea también: El artista que con música y su familia lucha contra un cáncer).



Lo que si tiene muy claro es que posiblemente la semana próxima se deberá someter a una cirugía que estaba aplazada, de la cual aspira salir adelante con la ayuda de Dios y de su familia de la que asegura hubo al menos 50 contagiados con covid, de los cuales unos 12 pertenecen a su círculo más cercano.



Y si se trata de dar un consejo o recomendación teniendo en cuenta la difícil realidad por la que está pasando, declara: “hay que cuidarse, hay mucha gente que no cree, muchos que piensan que son inmunes, que no tienen necesidades, salen y se descuidan”.



(Puede interesarle: Regreso del MIO a oriente de Cali no se detiene pese a quemas).

Las cifras de la pandemia en Nariño

En el departamento de Nariño el contagio por covid-19, además de haber causado la muerte a los cuatro hermanos Egas Villota, también deja un total de 2.441 fallecimientos, mientras que 63.543 personas se recuperaron.



Solo el pasado jueves murieron 7 mujeres y 10 hombres, la mayoría de ellos en las ciudades de Pasto y Tumaco.



La ocupación de camas UCI en la región ya alcanza el porcentaje del 92.2 por ciento y según el Instituto Departamental de Salud se han registrado 71.834 casos positivos, de los cuales 652 son nuevos.

Más contenido de Colombia

Turista denuncia ataque por reclamar precio de coco loco en San Andrés

Recuperarán muelle turístico de Riohacha, joya arquitectónica

Para frenar contagios, piden a alcaldes mayores controles en Tolima