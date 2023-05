Un libro que recoge varias visiones sobre la identidad sociocultural del deporte más arraigado en Cartagena y Bolívar fue presentado con notable éxito por la Universidad de Cartagena en la reciente Feria del Libro en Bogotá.



Se trata del libro ‘Pentágono: Estudios sociales y culturales del béisbol en Cartagena de Indias y Bolívar”, una compilación realizada por la Vicerrectora de Extensión y Proyección Social de la Universidad de Cartagena y PhD (c)) Bertha Lucía Arnedo Redondo, quien resaltó que este valioso documento ‘es el resultado del trabajo adelantado por investigadores sociales del Caribe colombiano, quienes encuentran una relación cercana entre la disciplina del béisbol y la identidad, cultura, sociedad y economía de nuestras comunidades’.



(Lea también: ‘¡Yo no soy Mario Miranda!’)

En el deporte que un grupo humano escoge como su representación más intensa se cifra, muy a menudo, la historia de una comunidad, de una ciudad, de una región QUE QUE

TWITTER

Facebook Twitter Linkedin

Investigación busca soportar la declaratoria de la cultura del béisbol como patrimonio de Bolívar. Foto: Cortesía

En el prólogo del libro, el historiador Alfonso Múnera advierte sobre el hecho de que las nuevas generaciones han perdido algo de la gloria de este deporte y, en ese sentido, resalta que el libro ‘Pentágono’ es apenas un punto de partida, no de llegada, hacia una meta mucho más ambiciosa: ‘recobrar de manera plena la memoria de nuestro deporte sagrado, lograr que nuestros jóvenes aprendan a quererlo como lo quisimos nosotros y ayudar a lograr que un día no muy lejano nuestros niños entren cotidianamente al viejo 11 de Noviembre repleto de ardorosos fanáticos , y tengan el privilegio de esa fantástica felicidad…’.



El mismo Múnera se pregunta el ¿por qué es tan importante que este libro exista?, y él mismo se responde:



“Por muchas razones, y si hubiera que escoger una diría que en el deporte que un grupo humano escoge como su representación más intensa se cifra, muy a menudo, la historia de una comunidad, de una ciudad, de una región, y por eso mismo su práctica define su identidad y revela secretos acerca de los códigos que gobiernan su comportamiento colectivo”.



(Además: Alerta en Barranquilla por venta de lotes en zonas de alto de riesgo)



El texto que se comparte con aficionados, jugadores, familias, periodistas, cronistas y estudiosos de los fenómenos sociales de nuestro territorio, forma parte de una estrategia que tiene como fin ulterior “el fortalecimiento y reconocimiento patrimonial de la cultura del béisbol en el distrito de Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar”.



Es decir, forma parte de un proceso interinstitucional e interdisciplinario, liderado por la Universidad de Cartagena y el Observatorio del Patrimonio Cultural, para el rescate, visibilización y reconocimiento de la cultura del béisbol como elemento identitario de la ciudad y el departamento.



De igual forma, los artículos incluidos en ‘Pentágono’ le dan sustento teórico a la importancia y trascendencia que esta disciplina deportiva ha tenido en el imaginario colectivo de estos territorios subnacionales, desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando arribó al Caribe colombiano, traído por estudiantes, empresarios y trabajadores, que lo conocieron en otros países y lo compartieron con los nativos asentados a lo largo y ancho de Bolívar; en especial, en Cartagena de Indias, la poblaciones de La Línea, los municipios aledaños a la zona costera, al canal del Dique y los Montes de María.



Arnedo Redondo señaló que ‘Pentágono’ hace parte de los cinco programas y estrategias que se han diseñado en esta apuesta por rescatar, proteger y poner en valor a uno de los patrimonios inmateriales más queridos y sentidos en esta región caribeña.



“Además de liderar investigaciones e indagaciones sobre el origen y la evolución del béisbol en Cartagena y Bolívar, la estrategia ‘Pentágono’ contempla la divulgación y apropiación pública del conocimiento”, indicó.



Precisamente, en consideración a ello, se acude a la edición de libros y revistas; así como, el uso de medios y plataformas digitales para que las nuevas generaciones le otorguen la importancia de este deporte en la consolidación de la sociedad, la construcción de una identidad y su contribución a nuestra cultura.



En efecto, este es el segundo libro sobre el tema del béisbol y su incidencia sociocultural en Cartagena y Bolívar que se ha presentado en los últimos meses. La anterior publicación la firma la propia Arnedo con el acompañamiento del dirigente deportivo e investigador cultural, Felipe Merlano de la Ossa, con el título: ‘Nueve Innings: la cultura del béisbol en el Caribe colombiano’.

Radiografía de 'Pentágono'

El primer capítulo de ‘Pentágono’ es aporte de Arnedo Redondo, a través de una revisión del estado del arte en los estudios socioculturales del deporte, en general, y del béisbol en particular, desde la antigüedad hasta los inicios de los años 20 del siglo XXI.



(Le puede interesar: Lo que dejan de recibir los hospitales del Atlántico por el chance ilegal)



Se destacan la relación de trabajos encontrados en América Latina –la mayoría sobre fútbol-, Colombia, el departamento de Bolívar y Cartagena de Indias. Es, como su nombre lo indica, “una arqueología letrada” sobre lo publicado sobre este apasionante tema de interés global.



En el segundo capítulo, el dirigente deportivo, Felipe Merlano De la Ossa, reconstruye la historia de la llegada del béisbol a nuestro país y región, a partir de los trabajos pioneros de Ramón León y Barco, Juan Vené y Raúl Porto Cabrales.



Estas historias se ambientan con los fenómenos, hechos históricos, lugares y personajes de la época. Las hipótesis, además, se constatan con la evidencia escrita. Se resalta la influencia de los estudiantes de Panamá, empresarios cubanos y estudiantes colombianos en los Estados Unidos de América.



Posteriormente, en el tercer capítulo se incluye el ensayo “En el Caribe se juega béisbol” de la profesora Margarita Sorock, quien a los pocos días de haber compartido su escrito- falleció prematura y lamentablemente.



En su escrito aborda la naturaleza del juego de béisbol, sus raíces históricas en el Caribe y el béisbol popular. Así mismo, analiza el racismo, la integración y las oportunidades en el béisbol, la integración del Caribe pelotero. En uno de sus apartes comenta casos particulares, como los de los peloteros Pelayo Chacón, Martín Dihigo y Roberto Clemente. Al final, analiza la situación actual y retos para el futuro del béisbol del Caribe en la gran carpa.

Facebook Twitter Linkedin

El béisbol es uno de los deportes más practicados en Cartagena. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Esperamos que estas lecturas sobre estudios sociales y cultural del béisbol en el Caribe colombiano contribuyan a la apropiación social del conocimiento, incentiven las investigaciones académicas FACEBOOK

TWITTER

El filósofo y reconocido investigador social Enrique Luís Muñoz Vélez, recrea unas maravillosas historias y anécdotas poco conocidas sobre el béisbol en Cartagena.



(Puede leer: La violenta riña que dejó una persona muerta y otra capturada en Cartagena)



En sus historias hay mucho de amistad y nostalgia, como cuando habla de su maestro Andrés Flórez Bonfante ‘el Venao Flórez’. Hay reflexiones profundas de sociología y antropología del deporte, al hablar del juego, su naturaleza primaria, su impacto en los hombres y los animales, el animal ludorum y el homo ludens, así como su función social.



El joven historiador David Andrés Puello Cabeza, en su tesis de grado en la Universidad de Cartagena ‘El béisbol en la cultura popular de Cartagena de Indias 1947-1965’, sostiene que a mediados del siglo XX se vivió una en Cartagena de Indias una época gloriosa para el béisbol, que trascendió de una práctica deportiva a un fenómeno cultural que impactó de manera profunda a la sociedad.



Roycer Orozco Camacho y Nidia Esther Orozco Camacho presentan su trabajo “El registro del béisbol en el habla cartagenera. Un jonrón con bases llenas”. El argumento del ensayo se desarrolla alrededor de la teoría que “… no hay una lengua estándar sino una variación de ella teniendo en cuenta la historicidad de los hablantes, ideologías, entre otros. Interacción social que no precisa una estratificación por nivel económico, sino que trasciende a quiénes somos dentro de una red…”



El comunicador social Sebastián Duque Sánchez realizó la investigación titulada “Yo quería ser Grandes Ligas: trayectoria de vida y relatos de ex-beisbolistas cartageneros”, la que fue presentada en la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad de los Andes.



Duque, en este trabajo, analiza las trayectorias y experiencias de tres beisbolistas de Cartagena de Indias: Johny Pantoja, Juan Carlos Llamas y Arturo Peña, quienes gracias a sus grandes cualidades fueron firmados por scouts de equipos de las grandes ligas pero que no pudieron llegar a la Gran Carpa.



El arquitecto Ricardo Zabaleta Puello, Arquitecto, Especialista en Preservación, Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, Magister en Desarrollo Sustentable y Doctor en Gestión y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Granada, realizó una investigación que denominó “Estadio de béisbol 11 de noviembre-Abel Leal Díaz, un patrimonio arquitectónico moderno inigualable”.



El libro se cierra con un valioso aporte del pintor y profesor Dalmiro Lora, quien desde las artes plásticas deleita a los lectores con una serie de pinturas con alegorías sobre el béisbol del caribe colombiano. Sus hermosas e impactantes pinturas le aportan un elemento estético al texto que se refleja en la portada, contraportada y separadores de los capítulos.



“Desde la Universidad de Cartagena y el Observatorio del Patrimonio Cultural esperamos que estas lecturas sobre estudios sociales y cultural del béisbol en el Caribe colombiano contribuyan a la apropiación social del conocimiento, incentiven las investigaciones académicas, sean parte de una cátedra estudiantil alrededor de la cultura del béisbol, ayuden a consolidar la identidad cultural de los bolivarense, promuevan el turismo cultural, soporten la declaratoria de la cultura del béisbol como patrimonio inmaterial de Bolívar y promueva la construcción del Museo del Béisbol de Bolívar”, subrayó Arnedo Redondo.

Más noticias