Novio que fingió rapto por no ir a boda podría pagar 6 años de cárcel

A una condena superior a los 6 años de cárcel se podría ver expuesto el hombre de 55 años que el fin de semana pasado acudió a un autosecuestro para evadir su boda programada en una iglesia del municipio de Pitalito.

El caso, que se convirtió en el tema de moda en el municipio huilense, puso a correr a miembros del Ejército y la Policía que, tan pronto recibieron la denuncia de secuestro a través de la línea 123, activaron en esa población un plan candado, patrullajes y diversos operativos para neutralizar a los autores del plagio.



En su momento los denunciantes señalaron que, delincuentes armados en moto, habían abordado al hombre de 55 años en una calle para secuestrarlo y luego huyeron.



Sin embargo, al darse cuenta del despliegue de la Fuerza Pública, los denunciantes decidieron contarle a la Policía que no había delito alguno y que todo obedecía a un plan de autosecuestro pues horas antes de la boda el novio se había arrepentido de casarse.



Las autoridades señalaron que, en realidad, el novio y sus amigos se inventaron el autosecuestro "para huirle al matrimonio y hasta la novia les creyó porque lloraba y pedía la liberación de su prometido".



El abogado penalista, Gustavo Osorio, afirmó que quienes participaron de la broma se verían envueltos en el delito de falsa denuncia pues los hechos advertidos no eran reales.



"El principal autor de la falsa denuncia es el novio y le siguen las personas que entablaron la denuncia ya que, con esa broma, llevaron a la Policía y el Ejército a activar en el municipio un operativo hasta con plan candado pues el deber de las autoridades es combarir el delito", señaló el abogado Osorio.



Agregó que, a los autores de la falsa denuncia, "el chiste les podría salir bien caro ya que ese delito contempla penas de más de 6 años de cárcel".

El chiste les podría salir bien caro ya que ese delito contempla penas de más de 6 años de cárcel

Considera que la Policía debe iniciar una investigación de oficio con traslado de las pruebas a la Fiscalía "y, si es el caso, condenar a los responsables".



El abogado Rodolfo Salas aseguró que otro posible delito es el de fraude procesal pues las autoridades fueron inducidas a error por un delito que no existía.



"El tema es delicado pues se indujo a error a todo el equipo autosecuestro de la Policía y el Ejército en ese municipio", señaló Salas.



El mayor Néstor Vargas, comandante de la Policía en Pitalito, afirmó que se enviará a la Fiscalía una copia de la falsa denuncia y corroboró que, una vez fueron advertidos, se ejecutó un operativo envolvente para neutralizar el secuestro.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

NEIVA