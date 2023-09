Alias ‘el Morocho’ debía estar cumpliendo una medida de casa por cárcel por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, según denuncias de la comunidad de Marialabaja, el delincuente seguía atracando en las calles e imponiendo el terror.



El 24 de enero del año 2019, alias ‘el Morocho’, junto a cómplices, ingresaron a una vivienda en Marialabaja, intimidaron con arma de fuego y agrediendo a sus propietarios, luego se llevaron pertenencias de la familia.



Marialabaja, Bolívar.

presenta anotaciones judiciales: una por hurto calificado y agravado, dos por estupefacientes y otra por porte ilegal de armas de fuego. Se encontraba cumpliendo una medida de detención domiciliaria

TWITTER

En aquel asalto, alias 'Morocho' y sus compinches causaron lesiones en una pierna a una persona con puñal con el fin de que no pudiera evitar el robo. También lo golpearon. Finalmente, los delincuentes hurtaron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares. Todo valorado en aproximada de 4 millones de pesos, según la Policía.



El hombre con amplio prontuario criminal había sido capturado meses después, pero un juez de control de garantías determinó que no representaba un peligro para la sociedad y por ello dicto medida de casa por cárcel para el delincuente. Medida que no tardó en violar y regresar a las calles a delinquir.



En las últimas horas, la seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en Bolívar, confirmó su recaptura mediante orden judicial.



La capturado se dio en vía pública por miembros de la Sijín por delitos de hurto calificado y agravado. El presunto delincuente cayó en el barrio Chumbún de Marialabaja.



"En el transcurso de las últimas horas capturamos a un sujeto por los delitos de hurto agravado y calificado. El cual también presenta cuatro anotaciones judiciales: una por hurto calificado y agravado, dos por estupefacientes y otra por porte ilegal de armas de fuego. Por esta última se encontraba cumpliendo una medida de detención domiciliaria”, confirmó el coronel Édgar Flórez Cañas, comandante Departamento de Policía.



La acción de la justicia contra este delincuente se dio gracias a las reiteradas denuncias de la comunidad



Ante esta situación el juez del caso decidió revocarle la medida de detención domiciliara y lo envió para la cárcel de Ternera en Cartagena, donde fue recluido.

Cartagena