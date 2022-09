La vía que comunica a los municipios de Morroa con Colosó en la subregión Montes de María en Sucre amaneció con grietas afectando a las comunidades ubicadas en zonas rurales.



La comunidad estudiantil del corregimiento El Yeso es una de las más perjudicadas, pues el bus escolar que los lleva hasta la cabecera municipal no puede pasar.



José Parada, conductor del bus, dijo que se convierte en un peligro pasar por el lugar donde comenzó a ceder la banca.

“Necesitamos que las autoridades tomen acción en este lugar donde ha colapsado la vía, porque los alumnos son los más perjudicados, al igual que el resto de la comunidad. Así como se encuentra la carretera es un peligro pasar, teniendo en cuenta el peso que tiene el bus”, dijo.



Jaider Chamorro, habitante del municipio de Colosó precisó que se ven perjudicadas unas 30 mil personas que utilizan la vía para hacer sus labores comerciales, para los campesinos en especial quienes sacan sus productos.



Las comunidades ubicadas en esta zona de Sucre han manifestado que no solamente la emergencia se presenta en la subregión Montes de María y El San Jorge, sino, también en las zonas rurales de los municipios de Morroa, Colosó, Toluviejo, Chalán y Ovejas, en los Montes de María.



Han manifestado que la vía que comunica con el municipio de Colosó y Sincelejo, en los límites con Toluviejo se encuentra en pésimo estado.



“Los niños tienen mucha dificultad para llegar a los colegios en la zona urbana y en ocasiones no pueden ir, porque ni los animales pueden pasar”, expresaron.

Así mismo indicaron que esta vía también podría dejar a los municipios de la región incomunicados, de no tomarse los correctivos del caso.

Otras afectaciones

El líder comunitario de la zona rural del municipio de Toluviejo, Giomar Andrés Padilla, habitante del corregimiento de Varsovia dice que se ha cansado de denunciar lo que sucede con los arroyos que inundan varios sectores, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones positivas”, señaló.



“Nos hemos cansado de denunciar la situación sin poder lograr una solución”, dijo.



Luis Fernando Vergara, coordinador de la Unidad departamental Gestión de Riesgos dijo que hicieron acompañamiento al Consejo Municipal de Riesgos de Morroa, con el objetivo de atender la emergencia en la vía.



“Esta vía aún se encuentra amparada bajo las garantías presupuestales y contractuales de la empresa que construye la vía y por lo tanto no podrá ser intervenida por la administración departamental”, informó.



El coordinador de la Unidad de Riesgos les recomendó a los funcionarios del Consejo Municipal de Riesgos que tome las medidas necesarias de prevención para evitar problemas a futuro en la vía, al igual que en otras que llevan hacia las veredas y corregimientos.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo