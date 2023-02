Un fuerte enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, estuvo a punto de terminar en los puños, en un inusual episodio que se registró este domingo, en una oficina de Pasto, en Nariño.

El acalorado hecho se produjo en un procedimiento de captura de una personas que quedó grabada en un video.



En la escena, que tiene una duración de casi tres minutos, se puede observar cómo uno de los uniformados discute con el integrante del organismo investigador, pero los ánimos se calman, cuando algunos de los agentes de la institución intervienen, les piden tranquilidad y evitan lo que pudo haber sido un duro intercambio de golpes.



“Que llame al director, llámelo”, le grita el agente del CTI al policía y después le dice “usted no puede venir aquí así”, y con su mano derecha le da un fuerte golpe a un escritorio.

Disputa entre policía y agente del CTI https://t.co/9bXAWRSz4o a través de @YouTube — Carolina Bohórquez (@car49655116) February 19, 2023 r

Después camina apresuradamente y se dirige hacia el uniformado para volver a gritar “les voy a decir una cosa, aquí a ustedes les servimos todo”, mientras el policía le contesta “pero deje la grosería”, y el integrante del CTI con tono muy alterado le indica “ustedes en la Sijín no lo hacen todo”.



El momento más crítico, como se aprecia en el video, se produjo cuando el miembro del CTI de la Fiscalía, que viste una chaqueta negra con el aviso de Policía Judicial, yines y zapatos tenis lo encara al uniformado.



Después le dice: “Vienes aquí a gritarme porque estas uniformado” y procede a empujarlo con sus dos manos.



Es cuanto intervienen otros policías, entre ellos una mujer, le dicen al exaltado hombre “tranquilo, tranquilo”, pero él no atiende la súplica.



Vuelve a retar al policía con tono muy ofuscado: “Si quieres nos vemos afuera”.



Mientras tanto, los uniformados que aparecen en la escena exclaman: “Tranquilo, tranquilo, tranquilo”.



Detienen a su compañero cuando intenta enfrentarse al corpulento hombre que después suelta la frase: “Estas muy equivocado”, mientras los policías insisten en alejarlo y evitar así una agresión física mayor.

Seguidamente, el policía le contesta: “Yo no le estoy haciendo nada a usted amigo, nadie le está haciendo nada, usted no tiene por qué ser grosero”.



El polémico y controvertido hecho se termina cuando el miembro del CTI de la Fiscalía es retirado del lugar por uno de sus compañeros de trabajo.



Sobre este lamentable hecho aún no se han pronunciado ni la Policía Nacional, como tampoco el CTI de la Fiscalía en esta región del país.



PASTO