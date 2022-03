La brutal pelea entre dos estudiantes de sexo femenino dentro de un salón de clases en Ipiales, Nariño, dejó al descubierto un fenómeno de violencia escolar que ya prendió las alarmas entre las autoridades.



La riña quedó grabada en un video que se hizo viral a través de las redes sociales, lo que ha generado muchas reacciones de la comunidad en esa localidad ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador, porque están en juego los valores y principios inculcados en los colegios.

Todo empezó en un salón de clases de la Institución Educativa Marcelo Miranda, cuando se observa a un grupo de estudiantes aparentemente en una charla informal, las cuales rodean a dos de sus amigas, una de ellas aparece con el uniforme del plantel la otra no lo tiene, es cuando a una de las alumnas se la escucha decir “dale duro, dale duro”, es entonces cuando ambas cruzan unas palabras y se van a los golpes.



La que tiene el uniforme es la que le propina los golpes más fuertes a su compañera, incluyendo varias patadas en el estómago y puños en la cara, en medio de las risas de las pasivas estudiantes que observan el duro enfrentamiento.



Luego se aprecia como la tira al suelo, le hala el cabello y le pega una fuerte patada al rostro de la estudiante que sigue en el piso sin poder reaccionar.



Finalmente se retira como si nada hubiera pasado, mientras que las observadoras que nunca intentaron separar a las estudiantes, también abandonan el salón escolar.



Consultada sobre este lamentable hecho, la secretaría de Educación de Ipiales, Eliana Quitian, informó que después de haber visitado la institución educativa, se pudo evidenciar que tras este lamentable episodio se activó toda la ruta establecida en el manual de convivencia escolar.



“Se procedió, incluso, a llamar a los órganos competentes para que realicen el respectivo acompañamiento”, dijo.



Se refería a la Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de que a las niñas implicadas en el enojoso asunto no se les vulnerarán sus derechos.



Asimismo se procedió a convocar al comité de convivencia escolar y al consejo estudiantil, “para tomar las acciones y sanciones a que haya lugar por este tipo de comportamientos”.



Según la funcionaria, la pelea se registró el viernes de la semana anterior, cuando las estudiantes disfrutaban del horario de descanso.



Sobre las consecuencias que podría derivar este episodio, indicó que “según el manual de convivencia escolar se tiene estipulado incluso la expulsión, si las faltas cometidas son gravísimas”.

Sanciones pedagógicas para las observadoras

El lunes sostuvo una reunión el comité de convivencia escolar de esa institución educativa, en el que se tuvo en cuenta que una de las niñas involucradas en la pelea tiene 14 años de edad, por lo que según la Policía de Infancia y Adolescencia podría incurrir en el delito de lesiones personales agravadas, “por lo cual puede estarse remitiendo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes”.



En cuanto a la otra estudiante indicó que podría perder el cupo en el colegio, “pero nosotros como Secretaría de Educación tenemos que garantizarle la educación independientemente del comportamiento que haya tenido”.



En cuanto a las ocho estudiantes que aparecen como observadoras en el video, indicó que se les aplicará una sanción pedagógica, consistente en la asistencia a una serie de charlas sobre convivencia y paz, para que luego repliquen lo aprendido a sus compañeros de cada grado.



Visiblemente indignado y preocupado el concejal de Ipiales, Manuel Romo, reveló desconocer la razón de fondo sobre el comportamiento agresivo que muestran hoy los estudiantes, pero no descarta que pueden influir fenómenos como la presencia de migrantes en la ciudad o secuelas de la pandemia, en virtud del prolongado tiempo que los niños y jóvenes se tuvieron que encerrar en sus viviendas para protegerse.



Es partidario de que se revisen los manuales de convivencia en todas las instituciones, “pero a esto hay que ponerle la mano y se debe vigilar más”.



Aseguró que esta clase de agresiones entre estudiantes en la ciudad de Ipiales “últimamente han sido una constante”, pero la secretaria de educación no piensa lo mismo cuando recalcó que “nosotros no tenemos ninguna información certera de que al interior de las instituciones educativas se estén presentando este tipo de situaciones”, aunque si conoce de algunos casos que se han registrado pero en las afueras de los colegios.

