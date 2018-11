Así quedó libre en Colombia el peor asesino en serie del mundo

Tras llegar a Colombia, Pedro Alonso López fue enviado a un anexo psiquiátrico tras una evaluación psicológica en la que se concluyó que debido a sus trastornos mentales, era un “sujeto inimputable”.



El abogado Bernate explica que una persona es declarada inimputable “cuando se establece que al momento de cometer los hechos no sabía lo qué estaba haciendo” y agrega que “como en estos casos lo que se busca es la rehabilitación y no el castigo del enfermo, el tiempo que pase en el centro psiquiátrico no depende del crimen cometido sino del tiempo que le tome a la persona regenerarse”.



Tras cuatro años de reclusión, en 1998 en un centro psiquiátrico, Pedro Alonso fue declarado ‘sano’ y liberado tras pagar una fianza de 80 mil pesos y asegurar que se iba a presentar una vez al mes ante la justicia.



No obstante, según varios expertos en psicología criminal consultados por EL TIEMPO, el ‘Monstruo de los Andes’ era un psicópata y es imposible que una persona con estas características mentales pueda ser rehabilitada.



A un año de haber recuperado la libertad, López decidió comenzar una nueva vida. Reportes de la Registraduría señalan que en el año 1999, el hombre renovó en Bogotá, sin ningún problema, su cédula de ciudadanía.



Lo más sorprendente para el periodista Andrés Marín, experto en el caso del ‘Monstruo de los Andes’, es que el asesino pudo engañar a la justicia de los países en donde cometió sus crímenes con un documento de identidad de número 1.616.617, que no era el suyo, y que pertenecía a Israel Céspedes, un hombre nacido el 29 de septiembre de 1939 en Aipe, Huila.



De hecho, si se buscan los antecedentes penales de Pedro Alonso en la base de datos de la Policía, sale como resultado que este asesino en serie “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.



A pesar de que en octubre del 2002, Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura contra este criminal pues se sospechaba que estaba detrás de un asesinato de una menor en El Espinal, su rastro sigue siendo un misterio.



En el 2005 el documento de identidad de Pedro Alonso fue dado de baja y excluido del Censo Electoral por una prueba de necrodactilia positiva. Sin embargo, la Registraduría Nacional certifica que ese número de cédula se encuentra vigente. Expertos aseguran que la teoría de que el ‘Monstruo de los Andes’ sigue con vida no es para nada descabellada.



“Si ese número de cédula ya fue dado de baja, ¿dónde y en qué circunstancias murió Pedro Alonso López? ¿Dónde están sus restos mortales?”, se pregunta Marín.



Si esto fuera cierto, Pedro Alonso López tendría 70 años y podría andar por las calles del país sin el temor de ser aprendido por un sistema judicial que lo considera muerto desde hace más de una década.



Para el antropólogo Esteban Cruz, esté muerto o no, “es una vergüenza que el peor asesino en serie en la historia del mundo haya terminado sus últimos días libremente en las calles de Colombia”.



