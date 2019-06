Pedrito Pereira se queda al frente de la  alcaldía de Cartagena 

Pedrito Pereira Caballero le agradeció al Presidente de la República, Iván Duque, que lo hubiera ratificado para continuar al frente de la alcaldía de Cartagena, durante los 6 meses que le restan a la actual administración.



“Lo más importante expresado por el señor Presidente es la situación de la ciudad. En cuanto a mí, me llena de mucha satisfacción y también con mucha humildad sus palabras”, le dijo Pereira a EL TIEMPO.



Luego de una semana de dudas sobre el futuro inmediato de la administración, el presidente ahogó las dudas y respaldo a Pereira.

“Con el futuro y con el presente de Cartagena no se puede jugar, no podemos estar haciendo cambios circunstanciales, sino que tenemos que darles continuidad a las cosas que se están haciendo bien. Yo espero, Alcalde Pedrito Pereira, que usted continúe en el ejercicio del cargo hasta finalizar el período en el mes de diciembre”, afirmó horas antes el presidente Duque.



Con este espaldarazo del Presidente a Pedrito Pereira, no solo conjura el fantasma de la interinidad que amenazaba otra vez a la ciudad, sino que silencia las aspiraciones del partido conservador y de las familias Blel y Montes de tomarse el Palacio de la Aduana en plena contienda electoral.



“Nosotros como Gobierno Nacional tenemos que ser responsables con la ciudad y aquí no podemos estar cambiando alcalde al vaivén de las circunstancias políticas”, agregó el Presidente Duque.



El alcalde Pereira, que ha tenido el respaldo de la mayoría de sectores y grupos cívicos de Cartagena, se comprometió a trabajar estos 6 meses con transparencia.



"Con un decreto de hace pocos meses estoy encargado de la alcaldía y seguiré ejerciendo mis funciones de acuerdo a mis competencias y con el mismo esfuerzo y ahínco de los últimos meses", expresó Pereira.

El futuro de Cartagena hay que mirarlo con optimismo. Gracias señor presidente @IvanDuque por creer y confiar en el trabajo que venimos haciendo desde hace 9 meses. Seguiremos con ese mismo ahínco, cada minuto, cada segundo por el bienestar de los cartageneros. @mluciaramirez https://t.co/9GTOFBvDi0 — Pedrito T. Pereira Caballero (@pedritopereirac) 29 de junio de 2019

Para ambos mandatarios, hoy lo que más necesita la ciudad es continuidad administrativa.



“En pocos meses hemos avanzado en iniciativas necesarias para el presente y el futuro de la ciudad, como es el proyecto del Canal del Dique, la participación de la ciudad en estos juegos del Bicentenario, se ha avanzado en transparencia en la contratación, se ha avanzado también en proyectos como el de erosión costera, en los canales pluviales (…), en fin, hay muchas obras que se han venido dimensionando”, subrayó el Presidente Duque, quien destacó la buena gestión de Pereira el frente de la ciudad, luego de que el propio Presidente eligió de una terna en septiembre del año anterior.



Pereira Caballero había firmado un compromiso de transparencia en el desarrollo de su gestión, cuya veedora ha sido la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



