La respuesta de Pedrito Pereira a las declaraciones de Andrés Pastrana

Ante el malestar expresado por el expresidente Andrés Pastrana sobre la reciente delección de Pedrito Pereira como alcalde (e) de Cartagena, el excongresista asegura que ninguna de las acusaciones en su contra han sido comprobadas.

“Cuando se estudió mi hoja de vida para este cargo, la Corte Suprema de Justicia revisó las cinco investigaciones en mí contra, de las cuales tres están cerradas, otra en acto inhibitorio y la otra fue rechazada. Casi todas son por motivos electorales y fueron elevadas por personas a las que les gané las elecciones y me demandaron, pero ya el Consejo de Estado falló a mi favor. Unas están cerradas y otra en primera instancia, y hay una colectiva que es contra todo el Congreso pero nunca se me ha sindicado de ningún delito y no tengo ningún proceso formal en mi contra en la Corte Suprema de Justicia, ni nunca he sido llamado a versión libre, ni indagatoria, ni nunca he entregado declaraciones como indiciado, ni ningún órgano de control me investiga”.

¿Qué le responde al expresidente Pastrana a quien no le gustó su elección?



Todo mi respeto y admiración por el Presidente Pastrana, quien es un referente muy importante de mi partido, y es más trabajé en su Gobierno en la Superintendencia de Servicios Familiares, después de que salí de la Personería de Cartagena como uno de los mejores funcionarios del país. Y por último, fui uno de los jóvenes servidores públicos sobresalientes en el año 2000. Lo respeto.

¿Qué problemas tuvo en su vida pública?



Ninguno. Tengo más de 20 años de vida pública. Me inicié como inspector de Policía de la comuna uno de Cartagena, después fui personero de la ciudad, secretario de valorización, después fui concejal y luego renuncié al Concejo y estuve 12 años en el Congreso de la República de la Comisión Primera, fui presidente encargado de la Cámara, y en ese trasegar no pude evitar que me denunciaran.



Me denunciaron como congresista en 5 oportunidades pero jamás en estos 20 años he tenido una investigación formal por los órganos de control: no tengo investigaciones en la Contraloría, ni en la Procuraduría y menos en la Fiscalía.

El pueblo cartagenero está cansado de la corrupción. ¿Qué propone usted para combatirla?



Asumimos un compromiso con el Presidente, donde vamos a aplicar los pliegos tipo, y por iniciativa mía propuse que siempre se hiciera todo bajo licitación pública y pluralidad de oferentes. Sin mecanismos para evadir los reglamentos contractuales; aplicaremos de manera general la selección objetiva.

¿Qué va a hacer con la polémica empresa del estado Edurbe que ha dejado obras a medias y contrata de forma irregular?



Edurbe será una entidad que se dedique a su función y las obras que haga serán bajo la ley 1882 del 2018 con pliegos tipo que están a la espera de reglamento.

¿Tiene previstos cambios de personal en Edurbe?



No he pensado en ningún cambio dentro del gabinete no quiero causar traumatismos e la administración y obviamente en algún momento tendré colaboradores de mi confianza, sin desconocer los que hoy están, pero eso es algo normal en una administración. Tendremos personas preparadas y hay espacio para las mujeres.

¿Cómo va a manejar el contrato del corredor de carga, que muchos sectores ya dan por liquidado?



El corredor de carga es un tema que está regulado por un contrato suscrito en el 2002, donde hay una tasa interna de retorno que hay que verificar si ya se cumplió o no y de esa manera verificar si el concesionario recupero su inversión o no. Hay que consultar los diagnósticos de los entes de control.

