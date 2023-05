Los comités antipeajes de Cartagena y Turbaco están en alerta luego de las declaraciones que entregó a EL TIEMPO el Ministro de Transporte entrante William Camargo, y donde revive un temor de los habitantes de esta región: las tarifas diferenciales, y el inicio de recaudos.



'No se puede erosionar la fuente de

pago de los peajes', Ministro Camargo

Comité antipeajes de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“Tenemos unas medidas de mitigación como tarifas diferenciales y en aquellos peajes donde no había pago, hay unas resoluciones que establecen unos tiempos para que se reactive nuevamente ese recaudo. En eso tenemos una tarea con el equipo de la ANI para empezar a recuperar nuevamente peajes en Atlántico (Papiros), Bolívar (Turbaco) y otras zonas del país donde ya había un compás de espera mientras se acordaban las tarifas diferenciales, pero que efectivamente van a entrar nuevamente en operación”, señaló el funcionario.



Ante estas declaraciones, Ángel Barreto, líder del comité antipeajes de Turbaco respondió.



"El Ministro Camargo estuvo en en las últimas mesas de trabajo, en calidad de Presidente de la ANI, acompañando a Reyes, el anterior jefe de esa cartera, es decir que conoce los antecedentes y todo el contexto bajo el cual se han dado los peajes de Turbaco y Marahuaco, en la vía al mar. Con sus afirmaciones lo que está haciendo es provocar al pueblo, que está cansado y en quiebra por pagar unos peajes que no tienen porque operar", señala Barreto.



El Ministro Camargo insistió en que no se puede "erosionar" la fuente de pago de los peajes, "porque así perdemos la oportunidad de que los interesados vengan a invertir al país. Si no obtenemos recursos de los peajes, los recaudos tienen que salir del presupuesto nacional. Es triste que tengamos que financiar el paso de vehículos de emisiones, contaminaciones y de accidentalidad con el presupuesto de la Nación, que debe de utilizarse para salud, educación y otro tipo de necesidades”, insistió el ministro.



Reyes, suspendió el cobro del peaje de Turbaco (Bolívar) hasta el 30 de abril con prórroga abierta hasta el 30 de mayo, mientras se estudia y se define un posible traslado de las talanqueras a otra zona del caribe colombiano. Los turbaqueros exigen retiro definitivo de este peaje.



En las mesas de trabajo se vive un ambiente de tensión pues de no llegarse a un acuerdo el cobro en el peaje de Turbaco se reactivaría a partir del primero de junio, y con el las protestas, por parte de los comités antipeajes, bloqueos y trancones monumentales.



"Llevamos 10 mesas de trabajo en los últimos dos años, tres con el actual Gobierno. No queremos presiones, tenemos un plazo hasta el 30 de mayo antes de que al ministerio se le ocurra nuevamente bajar las talanqueras", añade Barreto.

Copia de los contratos de las concesiones

Ruta Caribe I y Ruta Caribe II

La crisis por los peajes. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Esta semana se conoció que el Ministerio Público solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y al Ministerio del Transporte copia de los contratos de las concesiones Ruta Caribe I y Ruta Caribe II de Turbaco y Marahuaco; así como los estudios previos de estos contratos. Un punto a favor de los líderes antieajes, pues quedaría demostrado que esos peajes ya cumplieron su ciclo.



“Más de 750.000 millones de pesos ganó el consorcio”, dicen los turbaqueros, que debían pagar para peaje por ir a visitar a un familiar en el mismo pueblo.



La lucha del Comité Antipeajes de Turbaco ha sido larga y ya habían logrado mantener arriba las talanqueras del peaje por más de 15 meses, pero días antes de semana santa desde el Ministerio de Transporte ordenaron el cobro y bajar las talanqueras.



Sin embargo Reyes, antes de abandonar la cartera, los escuchó y aceptó las prórrogas.



La tensión sigue en esta región por cuenta de estos peajes que nadie quiere.

Cartagena