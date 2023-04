Pese a que el Ministro de Transporte Guillermo Reyer suspendió el cobro del peaje de Turbaco (Bolívar) hasta el próximo 30 de abril con posibilidad de prórroga, mientras se estudia y se define un posible traslado de las talanqueras a otra zona del caribe colombiano, los turbaqueros exigen retiro definitivo de este peaje.



El comité antipeajes de Turbaco y Arjona insiste en que el consorcio Ruta Caribe ya cumplió los 10 años pactados para la operación de este peaje y se cumplió la tasa interna de retorno.



“Más de 750.000 millones de pesos ganó el consorcio”, dicen los turbaqueros, que están cansados de pagar para peaje por ir a visitar a un familiar en el mismo pueblo.

Por ahora las talanquera fueron levantadas pero Gobierno insiste en una tarifa diferencial

“La ruta Caribe se lucra de seis peajes: cuatro están en Bolívar y dos en el Atlántico. Pero Turbaco ya les pagó su doble calzada, nosotros exigimos la liquidación de ese contrato y que el peaje sea levantado”, dice Fidian García el popular Capitán Cartagena, que con traje de súper Héroe lucha contra los peajes en la ciudad, los cuales ya cumplieron, en su mayoría, y dejaron jugosas ganancias a los consorcios que insisten en seguir en operación.



Este es el caso del concesionario que- inicialmente se llamaba la Ruta del Sol- ahora se llaman ruta Caribe.



Sin embargo, el Ministro Reyes en dos reuniones que ha tenido esta semana con la comunidad turbaquera ha insistido que hasta tanto no tenga un visto bueno de Contraloría y Procuraduría no se le mide a levantar las talanqueras de forma definitiva, porque hay obras que son claves para la región y necesitan financiamiento.



Sin embargo, la lucha del Comité Antipeajes de Turbaco no es nueva y ya habían logrado mantener arriba las talanqueras del peaje por más de 15 meses, pero para días antes de semana santa desde el Ministerio de Transporte ordenaron el cobro y bajar las talanqueras, lo que cayó como un baldado de agua fría al bolsillo de la gente.

Pese a que el Peaje ya cumplió su ciclo,

Gobierno Duque firmó otrosí

Peaje de Turbaco (Bolívar) Foto: archivo particular

“Nos encontramos que ellos desde el 2015 venían trabajando en una iniciativa privada y estructuraron un proyecto que se llamó Ruta Caribe 2. Mientras nosotros estábamos en la calle protestando, el 6 de diciembre del 2021, el expresidente Iván Duque les adjudicó y firmó un nuevo contrato- en plena protesta nuestra”, expresa García.



El nuevo proyecto contempla otras obras, tramos de dobles calzada con puentes y variantes con glorietas, pero, según los turbaqueros, ninguna de esas obras se van a hacer en su municipio.



“No se van a hacer en Turbaco sino del Viso hacia arriba y incluso parte de la cordialidad. Además el 75 por ciento de esas obras se van a hacer en el departamento del Atlántico que tiene dos peajes de esta concesión. En Bolívar tenemos cuatro peajes pero las obras son mínimas”, añade García, quien asegura que nunca socializaron el proyecto.



Otro de los argumentos de la gente es que en el plan de ordenamiento territorial del municipio no está aprobado ese peaje, porque divide a Turbaco dos, justo en la zona de conurbación: para visitar a un familiar o ir de un barrio a otro deben pagar peaje, se repite lo mismo que pasa en Cartagena.



El costos del peaje es de 4.400 pesos para carros familiares. Es decir 8.800 pesos ida y regreso. Un golpe fuerte para el bolsillo de los ciudadano.



Según la gente, tampoco hubo socialización ni consulta, y Concesionario y Gobierno formularon el proyecto a espaldas de las comunidades.



“Tanto así que carece de estudio socioeconómico serio. Lo que hicieron fue estudiar el flujo de tráfico y el volumen de tráfico que al año es de alrededor de 6 millones de vehículos que transitan por ahí, el 68 por ciento son de familias locales- personas que se movilizan entre Cartagena a Turbaco”, añade el abogado Héctor Pérez, miembro del comité antipeajes.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas