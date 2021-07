En Coveñas y Tolú (Sucre) exigen retiro de peaje La Caimanera

No cesa el trabajo de las comunidades de Coveñas y Tolú (Sucre) porque el peaje La Caimanera sea retirado definitivamente, ante los perjuicios económicos que ocasiona a los dos municipios.



Es por eso que para este viernes 23 de julio, empresarios hoteleros, comerciantes, estudiantes, indígenas con asentamiento en la zona y la comunidad en general anunciaron una marcha de protesta por la ubicación del peaje.



“Seguimos en esta lucha en contra de la ubicación de la caseta de este peaje que tanto desastre le ha hecho al corredor turístico. Todas las comunidades desde hace cinco años lo rechazan por el hundimiento económico que le ha ocasionado a Sucre”, dice Henry Valencia, delegado nacional de Confetur.



Afirma, que todo comenzó con la imposición de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- cuando decidieron instalar el peaje sin darse cuenta del año que le ocasionarían a la región.



“Como en efecto lo fue. Quebraron a cualquier cantidad de negocios en Tolú y Coveñas, dividieron a dos municipios hermanos, se murió la zona turística al tener que pagar un peaje tan caro y por más promesas que hicieron de quitarlo, nunca cumplieron”.



Dijo, que se habían llegado a varios acuerdos sin conciliación por la posición dominante de entidades como la ANI, que han presentado únicamente una resolución de estricto cumplimiento.



“Es lo que hicieron con la más reciente, con la rebaja de las tarifas para los fines de semana en $ 900, lo que quiere decir, que los turistas que decidan llegar a nuestras playas en días de semana estarán castigados con una tarifa normalizada”.



“Creemos que no se trata de tarifas, sino de ubicación. Además, esa tarifa va hasta el año 2025, lo que se constituye en un pañito de agua tibia que nos presentan estas organizaciones”, afirma.



Manifestó, que el peaje no es conveniente para el corredor turístico, ni la decisión que han tomado, señalando además que no se han hecho mesas de concertación, no se ha tenido en cuenta a la comunidad y las resoluciones son impuestas.



“No entiendo como en una vía desde Montería hasta Tolú, donde hay tres peajes está en pésimo estado, es una carretera casi de herradura, destruida totalmente, mientras que de Montería a Sincelejo con un peaje, está como una tacita de plata”.



Por lo pronto la protesta con la participación de las negritudes, juventudes y la comunidad indígena de Isla de Gallinazos, sumado a los empresarios hoteleros, se realizará mañana cerca al peaje.



Han manifestado, que el objetivo de la protesta es la reubicación del peaje en un lugar más apropiado, sin que afecte a otras comunidades en Sucre, en especial a la zona turística.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

