El Comité Antipeajes anuncia nuevos bloqueos para hoy en la Troncal de Occidente luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reanudara el cobro del peaje de Turbaco, el cual había sido suspendido en diciembre pasado en medio de protestas de la comunidad turbaquera que exige el desmonte de estas talanqueras.



Este peaje hace parte del proyecto estratégico Autopistas del Caribe-corredor de carga Cartagena-Barranquilla, que lleva 20 meses suspendido por intervalos y con más de 20 mesas de trabajo con la comunidades sin acuerdos ni soluciones.

Gobierno plantea una tarifa diferencial,

pero la gente de Turbaco la rechaza.

Peaje de Turbaco (Bolívar) Foto: archivo particular

El cobro del peaje fue habilitado el pasado 16 de agosto para los vehículos de categorías III, es decir de carga pesada. Para los vehículos de categoría I y II que corresponden a carros livianos y buses, la suspensión del cobro se mantendrá por seis meses, prorrogables, mientras la ANI hacen estudio técnicos y socioeconómicos con la promesa de posiblemente reubicar el peaje en otro punto de este corredor.



Para las comunidades aledañas el Gobierno plantea una tarifa diferencial, pero la gente de Turbaco la rechaza.



“Se trabajará para garantizar que las inversiones lleguen a los territorios. Esta obra plantea la puesta en marcha de 253 km de operación y mantenimiento, la construcción de 8 intersecciones; 74,58 km de construcción de doble calzada, 19,80 km de construcción de variantes, la construcción de 16 puentes peatonales y la generación de más de 4 mil empleos directos y 2.700 indirectos en la fase de construcción”, indicó la ANI con respecto a las obras que se sustentan con el peaje.



La ANI contabiliza más de 12 mesas de trabajo con comunidades de Turbaco y Cartagena afectadas y autoridades. Foto: Prensa ANI

Sin embargo, el Comité Antipeajes- uno de los más fuertes del país que agrupa a comunidades de Cartagena y Turbaco- anuncia que retoma las protestas y bloqueos en el peaje a las 4 pm de este jueves.



“Exigimos el desmonte definitivo y que se liquide el peaje. Al Ministro de Transporte y al director de la ANI les hemos demostrado con números que esas obras que ellos proponen para el corredor no impactan en Turbaco, y por el contrario este peaje está dejando en la pobreza a Turbaco, divide el municipio, hay afectaciones ambientales y sociales”, señala Fidian García, creador del capitán Cartagena, el ‘héroe’ que lucha contra los peajes en la región.



“Nosotros hemos exigido que se prohíba el tráfico pesado entre Arjona y Turbaco para evitar la accidentalidad. Además, este es un peaje de está más, en una zona donde hay tres peajes en 30 kilómetros, entre Turbaco y el peaje de Pasacaballos hay 7 kilómetros; y a 30 kilómetros está el peaje de Bayunca (que está en Clemencia), con esos recursos tienen suficiente", añade García.



Por su parte, Ernesto Carvajal, gerente general de la Concesión Autopistas del Caribe, señaló en diálogo con EL TIEMPO que si la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) toma la decisión de terminar o liquidar el contrato con el peaje de Turbaco, este podría "ser el principio del fin del modelo de concesiones porque esto no tendría precedentes en el país".



Hoy está abierta la posibilidad de que Autopistas del Caribe presente una demanda contra la ANI por las afectaciones. "Esa pudiera ser una posibilidad no deseable para el concesionario, pero es una posibilidad", sentenció Carvajal.

