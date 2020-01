Peaje de Cerritos, en vilo porque no se sabe quién tendrá la concesión

El gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo, mostró su desacuerdo ante Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), delegados de los gremios y comerciantes de Risaralda, por su interés de entregar la concesión del peaje Cerritos II a un privado, nuevamente, sino que podría estar administrado por el departamento y de esta manera beneficiar a la región con proyectos de infraestructura.

Tamayo enfatizó: “La idea es que se pueda lograr un propósito común y es buscar una mayor eficacia en los recursos que se vienen recaudando en el peaje de Cerritos. Esa concesión se terminó y se está explorando las posibilidades de no entregarle dicha concesión a un privado, en lo personal, pienso que no es bueno”.



La idea de la ANI es darle el peaje, ubicado entre Pereira y Cartago (Valle del Cauca), a una nueva concesión y con los recursos que se recauden en este financiar la doble calzada Pereira - Cerritos- La Virginia. El peaje lo tuvo la Concesionaria de Occidente hasta septiembre del año pasado cuando pasó al Instituto Nacional de Vías (Invías).



Pobladores de Pereira y la comunidad de Cartago han mostrado su descontento por la permanencia del peaje. Dicen que las obras deben ser financiadas por otros medios.



El gobernador defiende que, hay un modelo de administración como en el departamento de Santander que está operado desde lo público con el acompañamiento del Gobierno Nacional. E indicó: “Las licitaciones, que todo lo que tenga que ver con estructuración sea con el acompañamiento del Invías y de la ANI”.



“Aquí no se trata de imposiciones, yo tengo una postura particular en ese sentido pero lo que queremos aquí es apostarle a que en una actitud de conciliación se pueda lograr un modelo eficiente e insistir en que lo que buscamos nosotros no es ni más faltaba que los manejos de los recursos sean simplemente de la Gobernación”, indicó Tamayo Vargas.



Por su parte, Gutiérrez, aseveró: “Nosotros tenemos la mejor disposición, siempre hemos tenido un diálogo permanente con la región. Se establecieron unas mesas de trabajo y vamos a avanzar en ese sentido”.



A esta mesa propuso el mandatario, tengan asiento Camacol, la Asociación de Ingenieros de Risaralda, el Comité Intergremial de Risaralda, la Andi, las secretarías de Infraestructura de Pereira y Risaralda, el Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda (Infider), la ANI e Invías.



El objetivo de Tamayo de proponer el manejo desde el sector público y no del privado del peaje, es “optimizar los recursos, porque la diferencia del privado que obviamente siempre lo hacen como un negocio, queremos es hacer rendir estos dineros, frente a tantas necesidades en materia vial que tiene el departamento, incluyendo a Pereira”.



Al respecto, el presidente de la ANI dijo: “Vamos a venir el 5 de febrero a acompañar al gobernador, van a estar la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad de Arquitectos, y vamos a ir avanzando de una manera muy importante”. En el nuevo encuentro se espera dar a conocer el modelo que propone el Gobierno Nacional el cual ha dado como nombre titularización, según el funcionario nacional, es una especie de modelo de concesión.



Hay dos grandes proyectos para la región, que el mandatario departamental destacó que con estos ingresos se podrían tender dentro del presupuesto, como la doble calzada Cerritos - La Virginia y la variante La Romelia - El Pollo, respecto a este tramo vial, el mandatario departamental señaló: “afecta enormemente a la ciudad de Pereira, es urgente pensar en una doble calzada, y si de ese modelo financiero se puede desprender el propósito de construir esa doble calzada me parece excelente para la ciudad”.



Es decir, Tamayo también quiere hacer la doble calzada Pereira - Cerritos - La Virginia, con los recursos del peaje, pero manejado por la Gobernación de Risaralda.



Natalia Chaverría Sepúlveda

Para El Tiempo - Pereira