La reconocida empresaria cartagenera Blanca Arroyo le salió al paso a las críticas e informaciones sensacionalistas que la vinculan a las 'muñecas de la mafia' en Venezuela, en medio del escándalo internacional por el saqueo a la multinacional petrolera PDVSA.



Medios de ese país vinculan a la diseñadora colombiana con la modelo venezolana Johana Torres, capturada en medio del escándalo, y a quien señalan de delitos de testaferrato con altos ejecutivos de la multinacional.



El video que salpica a la cartagenera es viral en redes sociales y habría sido captado el pasado 21 de febrero en un lujoso apartamento de Dubái.

En el video que vincula a la colombiana se ve el encuentro entre Johana Torres, Blanca Arroyo y una tercera mujer, quienes celebran en medio del lujo y el derroche.



Las mujeres bailan y celebran simulando contar dinero. Sin embargo, la imagen que más críticas genera es una donde la cartagenera aparece al lado de lo que parece ser lingotes de oro.



Su compañera de fiesta, Johana Torres, es también ampliamente conocida en las redes sociales por sus lujos y excentricidades. Hoy, la prensa internacional la vincula a la mayor red de corrupción por el desfalco a la petrolera venezolana.



En la red social de Instagram Blanca Arroyo le respondió a sus críticos con vehemencia.



“Respeten yo no tengo nada que ver con eso. Respeto en dinero o los ingresos de cada persona, jamás pregunto nada. Yo trabajo y cuento con lo que tengo en mi bolsillo”, señala Arroyo.

Jóvenes modelos, como Johana Torres, que son parejas sentimentales de poderosos personajes del chavismo

Como lo había publicado EL TIEMPO, en 2018 la industria del Miss Venezuela ya se había visto salpicada por escándalos de prostitución con jóvenes modelos en medio de una estrategia para lavado de dinero con socios y funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA).



La última trama de corrupción que investigan las autoridades de ese país salpican a exitosas jóvenes modelos, como Johana Torres, que son parejas sentimentales de poderosos personajes del chavismo.



Johana Torres es conocida como 'La reina de las frutas', luego de que su imagen apareciera en una gigantesca valla publicitaria en una avenida de Caracas.



“Soy independiente desde que tengo 20 años, y he trabajado incansablemente, y todo el mundo lo sabe. Si tengo para un café me lo tomo, si no tengo no”, señala la empresaria cartagenera, que aún no ha sido vinculada por la justicia de ese país al escándalos de proporciones internacionales.



Mientras tanto, el mismo Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que aunque no habían logrado incautar toda la fortuna que está en los bolsillos de diputados, jueces, militares y empresarios corruptos salpicados, casi la mitad de los detenidos ya habían comenzado a confesar.



EL TIEMPO ha tratado de contactarse con Blanca Arroyo para conocer una versión más amplia de los hechos además de sus publicaciones en redes sociales, pero no ha sido posible.

