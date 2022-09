Entre los protagonistas de los diálogos humanitarios que se proponen en el proyecto de prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público están los alcaldes, algunos de los cuales han mostrado su preocupación por este mecanismo.



Según la propuesta, la idea sería que los mandatarios locales puedan emprender diálogos en sus territorios con grupos delincuenciales que estén violando el derecho internacional humanitario (DIH).

Los alcaldes de varios municipios de las zonas más azotadas por el conflicto ven con buenos ojos esta nueva búsqueda de la paz, pero también tienen observaciones sobre cómo se deben llevar a cabo tales procesos.



Para Luis Banderas, alcalde encargado de Suárez, Cauca, la iniciativa de la ‘paz total’ es bien recibida, pero hace un llamado para que esta no se quede en un discurso y haya acciones concretas. Dice, por ejemplo, que si bien es fundamental desarmar a los grupos ilegales, también es clave la inversión social, como mejorar la infraestructura, la educación y la salud. De otro lado, señala que la paz debe ser según las necesidades de cada región, por ejemplo, en el caso de Suárez y el Cauca, se debe tener en cuenta que las poblaciones indígenas y afros tienen diferentes necesidades.

El presidente ya se encuentra en El Tarra.

Nos hacía falta un gobierno con una visión de esta. Cuando hablamos de paz es hacer la invitación de manera extensa, no podemos hacer la paz con este sí y con este no

Mario Sierra, alcalde de Tarazá, considera que los mensajes que ha enviado Petro con respecto a la construcción de paz son acertados. “Nos hacía falta un gobierno con una visión de esta. Cuando hablamos de paz es hacer la invitación de manera extensa, no podemos hacer la paz con este sí y con este no. Debe ser incluyente. ¿De qué sirve hacer la paz en mi municipio, donde hay presencia de diferentes grupos, con este grupo, pero con los otros no? No se acabará el flagelo de la guerra”, afirmó el mandatario local.



Con respecto a la propuesta de que los alcaldes puedan realizar diálogos humanitarios con estos grupos en el marco de la ‘paz total’, Sierra comentó que es necesario que los mandatarios locales puedan realizar estos acercamientos y abrir canales humanitarios. “No podemos estar atados a temas jurídicos y dejar el tema a personas externas que no conocen las realidades”.

Radicación del proyecto de ley 'Paz Total'.

Y sobre las llamadas zonas de distensión, opinó que “para poder dialogar entre personas que han tenido diferencias, se deben brindar garantías”.



Quien también ha opinado sobre los proyectos es el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien resalta que se retomen los diálogos con el Eln. “Soy cercano a todas las decisiones que vayan a la protección, el cuidado y la defensa de la vida, por lo que he manifestado mi apoyo a la decisión del Gobierno en avanzar en diálogos con el Eln y en avanzar en una política de sometimiento y acogimiento con otros grupos armados”. Sin embargo, enfatizó en que es necesario fortalecer la capacidad del Estado para atacar a las estructuras que no se acojan a esta opción

