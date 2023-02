La Comisión Americana de Derechos Humanos convocó a comunidades y líderes de todo el país al primer encuentro de la sociedad civil en las regiones con una banda criminal, en el marco de la paz total del Gobierno Petro.



El encuentro se llevará a cabo este jueves y viernes en el municipio del Carmen de Bolívar, en el corazón de los Montes de María, la región que ha sido el primer laboratorio de paz del país, pero a la vez la zona más golpeada por la violencia.



Primer acercamiento entre la sociedad civil

y la banda criminal del Clan del Golfo

Grafitis y carteles del Clan del Golfo en Bolívar y Sucre Foto: archivo particular

“Acogiendo la propuesta de las comunidades y líderes sociales de la Región de los Montes de María, tiene el honor de invitarlo a participar del primer encuentro ciudadano por la paz, un espacio participativo para construir soluciones reales y efectivas de las causas estructurales del conflicto económico, social y armado que aqueja hace más de medio siglo a nuestra patria”, señala la invitación que ha hecho La Comisión Americana de Derechos Humanos, en cabeza su director el abogado Pedro Niño, representante del Gobierno Petro para la doble jornada.



Este primer acercamiento entre la sociedad civil, el estado y la banda criminal del Clan del Golfo tendrá como escenario el auditorio de la Universidad de Cartagena, con sede en el Carmen de Bolívar.



En esta mesa regional comunidades campesinas expresarán sus anhelos en busca de la paz, ante un actor armado ilegal que hoy tiene a los Montes de María como corredor estratégico para el paso de droga desde el sur de Bolívar hasta el Puerto de Cartagena y el golfo de Morrosquillo. Y donde además maneja a sus anchas la extorsión y amenaza a sus comunidades con panfletos y toques de queda.

Primera mesa no tendría

integrantes de la banda criminal

Las autoridades mantienen recompensa por atentados Montes de María. Foto: Favin Díaz

“En esta primera mesa posiblemente no tengamos a mandos o cabecillas del Clan del Golfo porque no se han liberado ordenes de captura y aún no es muy claro el panorama, pero lo importante será que vamos a escuchar a la sociedad civil y organizaciones sociales, venidas de todo el país, que acamparán en Carmen de Bolívar”, señala Erich Sahumet, asesor en el tema del alcalde del Carmen de Bolívar y de la Fuerza Pública, y consultor en temas de seguridad.



“La Comisión Americana de Derechos Humanos, como organización de la sociedad civil y teniendo en cuenta que su representante legal se encuentra facultado para entablar diálogos exploratorios para la paz con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con beneplácito acoge la iniciativa popular y social de las comunidades donde dicha organización armada hace presencia y se apresta a ser conducto para que las peticiones de las colectividades, tengan eco y sean vinculantes en el marco del proceso de Paz adelantado por el Gobierno Nacional”, añade el texto de la entidad que convoca.

En medio del temor y la zozobra arrancan

diálogos con una banda criminal en el país

Sin embargo, el encuentro ya tiene sus primeros críticos incluso desde los mismos Consejos Territoriales de Paz.



“Manifiesto el temor latente y miedo silencioso desde la ciudadanía que se le dé más importancia y garantías de derechos a personajes condenados por la Justicia y denominarles gestores de paz que a todos los ciudadanos que de manera honrada ha venido resistiendo al embate del conflicto y diferentes situaciones y aun así en medio de todas estas circunstancias aportando a la construcción de paz. A pocos meses de las elecciones de mitaca y de otras de organizaciones sociales damos la respectiva alerta porque es el único recurso que nos queda”, sostuvo la líder social carmera Blanca Victoria Sabagh García, en carta enviada al presidente Gustavo Petro.



Según la misiva, la sociedad civil aún no se conoce por parte del Gobierno Nacional ningún proyecto de Ley presentado ante el Congreso de la República para el sometimiento de estas bandas criminales. “En última, de manera paradójica, el gobierno se reúne con los actores armados ilegales y no acude al llamado de la Sociedad Civil montemariana”, dice uno de los apartes de la carta al presidente, enviada por los Consejos Territoriales de Paz montemarianos.



A estos líderes les preocupa que se pueda desconocer la participación de los líderes de derechos humanos y de los representantes de los entes territoriales, Fuerza Pública y entidades del Estado que tienen la responsabilidad de garantizar derechos como la Procuraduría, Defensoría y Fiscalía. "Derechos, que han sido violados por estos grupos, revictimizando nuestra población montemariana", suma la misiva.



Desde la academia también piden integrar a todos los sectores.



"Las comunidades de los Montes de María están solas, no hemos escuchado la voz de ningún gobernador de los dos departamentos, ni senador sobre esta primera reunión, en la cual aún no hay muchas reglas claras", sostuvo el profesor Amaranto Daniels, director de Instituto Internacional y de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En twitter: @PilotodeCometas