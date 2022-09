Líderes, autoridades y comunidades indígenas han visto con buenos ojos la propuesta de una ‘paz total’ que garantice protección de sus territorios como propone el Gobierno Nacional. Sin embargo, señalan que aún faltan aspectos importantes por definir.

Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, alcalde de Ituango, en Antioquia, una de las zonas del departamento más golpeadas por la presencia de bandas criminales, señaló que no es la primera vez que una propuesta así llega desde el Gobierno Nacional, razón por la que espera que por fin haya una solución.



“En la historia reciente, Ituango ha sido visitada por todos los presidentes. Cada vez que hay una tragedia instalan PMU pero aquí sigue sin pasar nada. Siguen existiendo los grupos que controlan y extorsionan a los campesinos y sus múltiples cultivos ilícitos que financian sus movidas”, denunció Mira Sepúlveda.

El mandatario de este municipio del bajo Cauca antioqueño aseguró que Ituango requiere de más hombres de la Fuerza Pública, pues hoy cuentan con 700 soldados en un terreno de más de 2.500 kilómetros cuadrados y 18 policías para custodiar más de 15.000 habitantes.



Mientras tanto, en el Cauca, la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, hizo un llamado para que esta opción signifique el fin del “terror” que golpea a la población.



“Le pido al Gobierno Nacional, al presidente Gustavo Petro, que la paz inicie por el Cauca, por este municipio azotado por la violencia. Elevo un llamado a las ONG internacionales para llevar a una solución definitiva este terror que golpea la tranquilidad de los que habitamos esta tierra”, señaló la alcaldesa.

Mientras tanto, el alcalde de Toribío, Silvio Valencia, aseguró que no es tan sencillo, pero que confía en lo que se pueda lograr.



“Hay muchas esperanzas en que se solucionen los problemas que no nos han solucionado otros gobernantes. La gente espera paz y que el conflicto vaya mermando, pero lo que hemos visto es lo contrario”, explicó Valencia.



Para el defensor de derechos humanos Óscar Yesid Zapata, la idea de ‘paz total’ es que se logre un verdadero sometimiento y posterior retorno a la vida civil exitosos.



“Esto permitirá que las comunidades que están padeciendo por fin puedan disfrutar de mejores escenarios. Someterlos o negociar y abrir este espacio no será sencillo, es complejo, el reto es que no se cometan los mismos errores de otras negociaciones, que no se vuelvan a crear otras estructuras o disidencias”, agregó Zapata.

Por otro lado, el analista político y senador, Ariel Ávila, explica que, el gran problema que ha habido con el proceso de paz es que el gobierno no lo implementó como debía, sino que redujo todo al tema de reincorporación.



“No hubo planes sectoriales, no hubo plan nacional de formalización de tierras, sólo únicamente lo que hubo fue proceso de reincorporación y el gobierno de Juan Manuel Santos creyó que eso es el proceso de paz”, dijo el exsubdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.



Vicente Blel, gobernador de Bolívar, fue crítico con la propuesta porque, indicó, va más allá de mesas técnicas.



“La tan anhelada paz total se logra cuando realmente seamos capaces de transformar la visión que se tiene del campo colombiano”, señaló el mandatario regional.



La visión de los empresarios

Para Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), los acercamientos de paz son bienvenidos, aunque se debe garantizar la seguridad en todo el territorio y avanzar en procesos para mejorar la infraestructura.



"La mejor forma de garantizar la paz en Colombia es garantizar que se pueda acceder al territorio nacional y se tenga una infraestructura que no solo mejore para el transporte de alimentos sino que permita la llegada del Estado a todo el territorio nacional", indicó.

Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, el gremio de los ganaderos del país, consideró que las conversaciones son extremadamente riesgosas. “Es un diálogo que sabe uno donde empieza, pero no sabe dónde termina”, aseguró.

