‘El arma más poderosa que existe es sentarse a dialogar. Primero comprender el conocimiento del otro. Y después de hacerse cargo del conocimiento del otro, uno puede discrepar por medio del diálogo. Conversando para aprender, así fue como hicimos la paz”.



Con esta frase, el expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, dio inicio al conversatorio con el cual se conmemoraron los primeros seis años de la firma del acuerdo de paz, entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.



(Además: Peligroso narco mexicano cayó mientras descansaba en hotel de Ipiales)

Después de la firma de la paz han

sido asesinados 356 firmantes del acuerdo

La firma trajo ilusión y crecimiento al país. Pero los 4 años de Duque fueron congelados. Hoy retomamos donde dejó el Gobierno Santos FACEBOOK

TWITTER

Lo acompañaron el expresidente de España, Felipe González, y el presidente del Congreso de la República Roy Barreras.



“Hoy estamos conmemorando los seis años del único proceso de paz con las Farc que fue exitoso. Y traemos esto a la memoria con el corazón. A mi me emocionó mucho el acuerdo, porque estoy en Colombia desde la posesión de Turbay Ayala; y supe de las búsquedas de las paz, de este país, desde Belisario Betancourt, así que estuve acompañando durante 40 años los esfuerzos de paz del pueblo colombiano”, dijo el expresidente González, quien además ostenta la nacionalidad colombiana.



Pese a la celebración, el público asistente al paraninfo de la Universidad de Cartagena, escenario del conversatorio, recordó que después dela firma de la paz han sido asesinados 356 firmantes del acuerdo.



(También: Macabra escena: joven habría asesinado a su abuela con destornillador y machete)



“Los acuerdos de paz, tienen que ser programas de desarrollo de inclusión, tienen que ser mas que una firma en busca de la paz. Es por ello que ahí, en los acuerdos de paz, el país tiene un programa de Gobierno para el desarrollo de los próximos 12 años”, dijo el expresidente Santos, quien comprometió a Roy Barreras, presidente del Congreso de la República en que la implementación del acuerdo debe hacer parte del plan de desarrollo del Gobierno Petro.

Emotivo y sabio mensaje de José 'Pepe' Mujica

Me parece hermoso recordar esa fecha y la intensión de un Gobierno de reafirmar, difundir y recrear una política de paz, que tanto necesita ese pueblo... FACEBOOK

TWITTER

Pero el momento sublime del encuentro fue cuando a través de video fue trasmitido el mensaje del expresidente del Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, quien se disculpó por su ausencia.



“Me parece hermoso recordar esa fecha y la intensión de un Gobierno de reafirmar, difundir y recrear una política de paz, que tanto necesita ese pueblo, por eso reciban desde el sur un abrazo militante y comprometido, debería haber estado con ustedes, pero mis 87 años y algunas cosas más no me lo permiten”, dijo el uruguayo desde la distancia.



Y a propósito de ‘Pepe’ Mujica, González recordó una anécdota con el expresidente uruguayo.



(También: Investigan invasión a una finca en Nariño; niños estuvieron en riesgo)



“Pepe y yo viajamos al Cauca para la primera entrega de armas. Y viajamos en un helicóptero de guerra del Ejército colombiano, pero que ahora se dedicaba a trasladar víctimas y labores humanitarias, incluso animales en peligro, eso ya era una muestra de la efectividad del acuerdo”, señaló González.



Los tres protagonistas del encuentro coincidieron en que los acuerdos que trascienden son aquellos que van más allá del desarme y la desmovilización, “este acuerdo tiene mucho más, y por eso es considerado el mas ambicioso y completo de los que se han firmado en el mundo”, recordó Felipe González.

Las claves de la paz según Roy Barreras

La Ley de victimas en el primer año de Gobierno de Santos fue clave para darle otra dimensión al futuro de la paz . Ahí reconocimos el conflicto armado. Se puso a las víctimas en el centro del debate FACEBOOK

TWITTER

En su intervención el presidente de congreso, con su acostumbrado tono poético habló de que estos 6 años del acuerdo han sido de ilusión pero bajo un clima de incertidumbre por cuenta del Gobierno Duque.



“La firma trajo ilusión y crecimiento al país. Pero los 4 años de Duque fueron congelados. Hoy retomamos donde dejó el Gobierno Santos. Hoy, después de 6 años, debemos recuperar la ilusión y la esperanzas, pero no se hace solo con el buen deseo pero hay que implementar una paz que sea posible”, dijo Barreras.



El presidente del Congreso centró su intervención en los aciertos de la firma.



(Le puede interesar: 'Le creí que me pagaría en dólares, me quedé sin cabello y salí estafada')



“Esta paz, reconocida por el mundo entero, fue gracias a una agenda que tenia un principio y un fin. Ce comenzó a dialogar con un fin. Hubo un equipo equilibrado del gobierno. También hubo un método y fue negociar en la Habana como si no hubiera guerra en Colombia, y pelear en la selva como si no se adelantara un proceso de paz en la Habana. ¿Por qué así? Porque solo los estados fuertes son capaces de dialogar. Y ese diálogo debe estar acompañado por la legítima defensa del estado”, dijo, y repitió una frase que el país se sabe de memoria:



‘Nada está acordado hasta que todo esté acordado’.



También intervino William Malkún, rector de la Universidad de Cartagena, quien subrayó que el acuerdo además de desarmar a 14 mil hombres y haber salvado la vida de miles de soldados, guerrilleros y civiles inocentes, es una hoja de ruta para el futuro de Colombia.



“La Ley de victimas en el primer año de Gobierno de Santos fue clave para darle otra dimensión al futuro de la paz . Ahí reconocimos el conflicto armado. Se puso a las víctimas en el centro del debate, cuando celebró la ley de victimas y se reconoció el conflicto armado para aplicar la justicia transicional”, señaló Barreras.



Hubo puyas para el Gobierno Duque, sobre el cual Santos y los jefes negociadores de las Farc coinciden, como un retroceso para la paz “con un gobierno que no estuvo muy interesado en avanzar en la implementación y que puso el palo en la rueda”, señaló Santos.

Anécdota con Gabo: el día que el

Nobel de literatura regañó al Nobel de paz

En EE.UU., el 68 por ciento de los ciudadanos están interesados en legalizar la marihuana FACEBOOK

TWITTER

En la jornada también se tocaron temas del actual Gobierno como la búsqueda de diálogo del Presidente Petro con las bandas criminales en búsqueda de la paz total. Así, Santos recordó una anécdota con el desaparecido escritor Gabriel García Márquez, otra figura pública que vivió obsesionada por la paz de Colombia.



“Durante el Gobierno de Belisario Betancur, López Michelsen se reunió con el cartel de Medellín en Panamá. En esa época yo era periodista, y como director de EL TIEMPO me indigné y denuncié ese encuentro. Tiempo después me llama Gabo y me dice que si lo puedo recibir en mi casa. Llegó una noche y me dice, frentero, que si no me daba cargo de consciencia los litros de sangre que se seguían derramando por haber denunciado la negociación entre López Milchelsen y el cartel de Medellín”, recordaba Santos.



(Vale la pena leer, La Mojana: levantan amenaza de paro tras anuncio de obras de mitigación en Sucre)



Para el premio Nobel de Paz, hoy se va a negociar con las bandas criminales sin legalizar las drogas, y por ello, los carteles se van a reciclar. Por ello volvió a insistir en la urgencia de legalizar y darles otro tratamiento a las drogas.



“En EE.UU., el 68 por ciento de los ciudadanos están interesados en legalizar la marihuana”, expresó Santos.John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas