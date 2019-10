Pavimentación de la vía Curos-Málaga sigue sin cronograma

Se cumplieron los tres meses de plazo que el Consejo de Estado le dio al Instituto Nacional de Vías (Invías) para que presentara el proyecto de culminación sobre la pavimentación de la vía Curos-Málaga en Santander, la cual incluye la puesta en funcionamiento del polémico puente Hisgaura.

Este viernes se realizó la audiencia de verificación de cumplimiento de este fallo, a la que acudieron funcionarios del Invías, del Fondo de Adaptación, veedores y alcaldes de los municipios de esta jurisdicción.



De los 124 kilómetros que tiene esta vía en total, sólo el 25 % está construido. De ese porcentaje, el 15 % tiene asfalto y el resto es vía destapada, además tiene puntos críticos que requieren atención inmediata.



El Invías hizo una exposición en la que mostró la gestión que ha venido haciendo para poder desarrollar la totalidad de la pavimentación en esta vía. Sin embargo, aún no se tienen los recursos para hacerlo.



“La entidad analiza cómo darle continuidad al contrato que finaliza en enero del 2020, pero depende de los recursos que nos asignen a final de año”, indicó la funcionaria de Invías que asistió a la audiencia en representación del director de la entidad.

El pasado mes de agosto, el director del Invías, Juan Esteban Gil Chavarría, manifestó que no tenían recursos para efectuar la pavimentación de la totalidad de la vía. Sin embargo, afirmó que se estaba gestionando un Conpes para 19 proyectos específicos en el país, dentro de los cuales está la vía Curos-Málaga.



Esto fue corroborado por la funcionaria en la audiencia al afirmar que el plazo de la ejecución para la finalización de la obra es de cuatro años, es decir hasta el 2024, por lo que ya está en discusión en el Congreso de la República la asignación de 95 mil millones de pesos para poder ejecutar la pavimentación del año 2020.



Para los tres años restantes, se necesitan recursos por el orden de los 507 mil millones de pesos, para los que se necesitaría este Conpes que se está gestionando.En total, son 602 mil millones de pesos los que va a costar la pavimentación de la vía Curos-Málaga en los próximos 4 años.

Pese a esta exposición, la magistrada ponente Solange Blanco Villamizar, concluyó que el Invías no presentó un cronograma específico de ejecución del proyecto.



“Pasaron un cronograma de semanas pero no dice cuándo arranca. Muestra etapas pero no fechas”, indicó la magistrada.



Pese a que la Magistrada fue enfática en decir que el Invías no cumplió con la sentencia de la Corte Constitucional, no abrió el incidente de desacato y otorgó un nuevo plazo para que presenten el nuevo cronograma.



“Vamos a dar un término urgente que es el transcurso de la semana entrante, para que el Invías se siente a hacer ese documento que le ordena la sentencia”, indicó la magistrada Blanco.



"Si bien fue insatisfactoria, por fin tenemos visto 95 mil millones para 2020 y 507 mil millones para períodos 2021 hasta 2024 para ver la vía Curos-Málaga totalmente pavimentada", indicó Danil Román Velandia, abogado demandante.





Respecto al puente Hisgaura, el Fondo de Adaptación indicó que en un mes, cuando se conozcan los resultados de las pruebas patológicas, se conocerá si se le recibe el puente al contratista Sacyr.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

EL TIEMPO/ BUCARAMANGA