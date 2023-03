Cuando el cáncer tocó la vida de Paula Durán todo comenzó a cambiar intempestivamente para ella. Pasó de disfrutar de su embarazo a luchar contra una enfermedad que el pasado 24 de enero le quitó la vida.



Sergio Vega, el esposo de la mujer y quien estuvo al frente de la dura situación, conmovió a todo un país con su historia y volcó al mundo en solidaridad con su familia. De hecho, recibió miles de mensajes de aliento.



Un mes después del lamentable fallecimiento, el hombre sigue recordando a su joven esposa y tuvo que afrontar dos duras despedidas: su hija mayor ya no estará con él y entregó las cenizas de su gran amor.

Según publicó en sus redes sociales, Sergio Vega recibió las cenizas de su esposa; sin embargo, la madre de la mujer decidió que serían traídas a Colombia para enterrarlas donde Paula había nacido.



“Hoy te volví abrazar, volví a tenerte en mis manos, te amaré por toda la eternidad esposita mía. Cuando sea la Voluntad de Dios, estaremos juntos de nuevo por toda la eternidad. Nadie se va mientras exista alguien quien la recuerde y tú siempre estarás en mi mente y en mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram.

El último deseo de Paula Durán

No obstante, esta no fue la única despedida que tuvo que afrontar, pues la hija mayor de Paula Durán, a quien Sergio había criado como propia, regresará a Colombia junto a su abuela tras la última voluntad de Durán.



“Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, contó Iris sobre el último deseo de su hija Paula a Univisión.

En ese sentido, la menor vivirá al lado de su familia materna. Debido a la dolorosa separación, Sergio decidió compartir un emotivo mensaje.



“Llegaste a mi vida cuando tenías 2 años, desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu hermosa madre. Contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de padre para ti, lo he disfrutado al máximo, disfrute cada cumpleaños tuyo, cada navidad, cada momento contigo, doy gracias a Dios por ponerte en mi camino”, escribió.



Y finalizó: “Siempre te apoyaré y te amaré, hoy te llevas parte mi corazón. Solo le pido a Dios que siempre te proteja y que siempre me ames como desde el primer día. Siempre estaré para ti y siempre seré tu papá”.

