Paula Durán, la colombiana que estaba hospitalizada en Estados Unidos por un cáncer terminal y que conmovió al país por su dolorosa historia, falleció este 24 de enero debido a su enfermedad.



Natalia Vargas, amiga cercana de Paula y quien fue la persona que lideró la campaña para en redes sociales para ayudar a la joven, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.



"¡Te amamos! ¡Luchamos por ti! ¡Y aunque ya no estes seguiremos siempre con nuestro corazón abierto para tu familia! Gracias por enseñarnos el verdadero sentido de la vida, por enseñarnos a valorar cada segundo. Nos enseñaste a ser valientes, a luchar y a no perder la Fe. ¡Te amamos paula!", publicó Natalia en su Instagram.



Según comentaron familiares de la colombiana, ella estuvo muy grave durante las últimas horas y su respiración ya estaba muy afectada y no respondía a los estímulos.

La trágica historia de Paula Durán

La lucha de Paula Durán y Sergio Vega, pareja colombiana que migró a Estados Unidos, volcó la solidaridad de gran parte de los colombianos y latinos en el país americano. La joven fue diagnosticada con un agresivo cáncer en medio del embarazo de su tercer hijo y este acabó segando su vida este 24 de enero.



Y gracias a la solidaridad de las personas y las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Colombia, los padres de la colombiana viajaron con sus tiquetes donados y una visa humanitaria al gigante norteamericano.

Llegada al aeropuerto grabada por una periodista de la cadena 'Telemundo'. Foto: Instagram: jessigallegotv

El encuentro familiar ocurrió el viernes 20 de enero. Sergio esperó pacientemente a sus suegros en el aeropuerto de San Francisco, California, acompañado de varios medios de comunicación, y sus otras dos hijas, de nueve y cuatro años.



La emoción fue tal que las dos niñas de la pareja salieron corriendo por los pasillos del aeropuerto al ver a sus abuelos llegar. Incluso, se saltaron un área restringida, por lo que funcionarios de seguridad les pidieron retirarse, según quedó grabado por una periodista en el lugar.

De inmediato, se dirigieron hasta la residencia de Vega y Durán, en medio de las luces, cámaras y micrófonos de televisión. La madre de Paula no pudo contener las lágrimas mientras se preparaba para ingresar a la habitación de su hija.



"No tengo palabras, estoy en 'shock'. Mis nietas son lo más hermoso que me ha pasado. Tengo mi corazón a mil. Todo fue tan rápido, a veces uno ve las cosas difíciles, pero Dios está con nosotros. Acá estamos para apoyar a mi hija, abrazarla y cuidarla", dijo visiblemente conmovida Camargo a la prensa americana.



Tras suspiros y las palabras de aliento de los presentes, los papás de la joven cruzaron la puerta para tener un reencuentro de forma privada. Lamentablemente, la lucha de Paula acabó este martes.