Drama: Patrullero enfermo de covid murió pidiendo ayuda a la policía

En menos de 15 días, el covid-19 le causó la muerte al patrullero de la Policía del Magdalena, Jhonatan Rafael Peña Romero, quien en medio de los fuertes síntomas que le causaba la enfermedad, clamó a la institución policial una pronta y adecuada atención médica.



Peña Romero, se encontraba prestando sus servicios en el área de Infancia y Adolescencia en el municipio de Aracataca, cuando resultó contagiado.

El uniformado desesperado por no saber qué hacer ni a dónde acudir, decidió enviarle un mensaje al comandante de la Policía Magdalena, en el que contó los duros momentos que estaba viviendo por el virus mientras permanecía aislado en su casa en el pueblo sin recibir una correcta asistencia de salud.



“Me dirijo a usted para colocarle en conocimiento mi situación: Resulta que hace 6 días estoy presentando fuertes síntomas de covid- 19; me encuentro aislado en mi residencia en Aracataca, Magdalena. Estoy presentando fiebres, tos, perdida de olfato y gusto”, expresaba el agente en el escrito que remitió a su superior.



Jhonatan Peña solicitaba puntualmente en su carta que le practicaran una prueba de covid domiciliaria y de ser necesario le suministraran el tratamiento inmediato.

“En el municipio de Fundación no tenemos contrato en ningún centro de salud y se me a hecho difícil trasladarme hasta la ciudad de Santa Marta por motivos de mis síntomas que son muy fuertes y me han debilitado mucho”, argumentó.



Según el uniformado ya se había comunicado con insistencia a la EPS autorizada por la institución, pero sólo recibió dos teleconsultas con médicos diferentes que no le entregaban ninguna solución.



Mientras tanto su estado físico siguió agravándose, así que no tuvo otra opción que escribir el mensaje de súplica.



“Le pido cordialmente el favor de interceder por mi salud ya que me he sentido muy abandonado por el grupo de sanidad, agradezco su pronta respuesta´.



Finalmente Jhonatan Rafael Peña Romero, logró ser escuchado y fue trasladado a un hospital en la capital del Magdalena, pero ya era demasiado tarde.



El patrullero falleció este sábado a las siguientes 72 horas después de haber ingresado al centro asistencial. Su familia rechazó la demora de la institución y asegura que si la oficina de Sanidad hubiera actuado a tiempo hoy Jhonatan Peña estaría con vida.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

