Con explosivos y ráfagas de fusil fue atacada la estación de Policía de Toribío, en el norte del Cauca. Un patrullero murió por la incursión.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes 30 de diciembre, en esa localidad.



El patrullero fue identificado como Javier Palechor, quien tuvo heridas en sus piernas y brazos a raíz de la onda explosiva del artefacto.



(Lea también: Así capturaron a dos hombres que emboscaron y asesinaron a menor en Llano Verde)



Según las primeras informaciones, el uniformado no pudo ser evacuado de la zona y falleció debido a la gravedad de sus heridas.



Horas antes, una motocicleta adecuada con explosivos fue detonada a pocos metros de la subestación de Policía del corregimiento El Carmelo, jurisdicción del municipio Cajibío, también en el norte del Cauca.



(Además: Apostadores en Cali se la juegan con números asociados a Pelé)



No se registraron personas lesionadas, aunque sí afectaciones a las fachadas de las viviendas, a causa de la onda explosiva.



Casi simultáneamente, en el resguardo indígena Las Delicias, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, un ataque con tatucos dejó tres comuneros heridos.



(Lea también: Raúl Gasca contó robo en Superconcierto en Cali: 'Me arrancaron la camisa')



Minutos después de este ataque, los disidentes hostigaron la estación de policía, ubicada en el corregimiento Timba también, en Buenos Aires. Este es un municipio del norte caucano, ubicado en límites con el sur del departamento del Valle del Cauca.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN