Así fue como una patrullera desenmascaró a un temido violador serial

Día y noche la investigadora de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) en Armenia, Ángela Vanessa Valakitsis, buscaba evidencias y construía el perfil del hombre que acumulaba 13 denuncias por abuso sexual en diferentes zonas de la capital quindiana.

Al mejor estilo de CSI (serie televisiva de detectives), la joven se documentaba sobre las características psicológicas de un violador, formas de atacar, su periodicidad, entre otros. Una y otra vez leía las denuncias de las mujeres que habían sido vulneradas por este hombre.



Hasta que llegó una pista que la acercó al señalado. Una de las mujeres que denunció los hechos, logró quitarle un chaleco de motocicleta en medio del forcejeo y lo entregó como evidencia. Con las placas que lleva esta prenda, Valakitsis ubicó a un hombre, que tiempo después identificó como cuñado del presunto violador.



“Empecé a indagar en el perfil del cuñado, sus amigos y conocidos en redes sociales, y ahí encontré unas fotos de un muchacho que se parecía a la descripción que hacían las víctimas, resultó ser el hijo del presunto violador”, contó la joven policía.

Con un perfil falso que creó en una red social, se hizo amiga del joven y “ahí fue que empecé a hablar con él, a coquetearle, y en medio de esas conversaciones por chat le sacaba información del papá, poco a poco me fue soltando datos. Con esto y con orden de la Fiscalía le pedí la información a la Registraduría”, agregó la patrullera.



Con el nombre completo, el número de cédula y la fotografía del sujeto, Valakitsis y las víctimas de este hombre logran identificar a alias Andrés, como se hacía llamar cuando entablaba una conversación con las mujeres, a quienes luego conducía hasta lugares apartados de la ciudad, como la vía al corregimiento El Caimo o Chagualá.



También fue identificado por las autoridades como el violador de los cafetales. “En medio de las conversaciones que Andrés tenía con las víctimas, les contaba que había tenido un matrimonio, que tenía un hijo de 18 años que vivía en Pereira, y otros datos más, esa información me la confirmó el hijo”.

Luego de todo ese trabajo de investigación, Valakitsis y sus compañeros capturaron al presunto violador mientras adelantaban labores de verificación en el sur de la ciudad.



“Lo observamos cerca de una dirección que teníamos y ahí se da la captura. Gracias a la foto que ya tenía de él, lo observo y me acercó a pedirle la cédula y efectivamente era él. Cuando se le leyó la orden de captura, solo manifestó que no había violado a nadie, pero no mostró reacción alguna ni de volarse ni nada”, recordó la policía.



Esta investigación le mereció a Valakitsis, la nominación en una categoría del premio Corazón Verde al mejor policía y logró ser una de las finalistas en estos galardones.



'Andrés' permanece tras las rejas y es imputado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.



