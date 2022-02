Eusebia Montaña Campáz, de 72 años, se levantó a las 5 a. m. en su casa ubicada en la vereda Estero Hondo, del municipio de Guapi, se puso su mejor pinta y se fue al embarcadero para abordar una lancha de madera, en la que por cerca de dos horas navegaría los ríos Guají y Guapi, pues desde hace dos meses se había inscrito para ser beneficiaria de un examen y posible donación de gafas por parte de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, la cual llegaría hasta este municipio alejado y de difícil acceso del Cauca, para realizar una gran brigada de salud que beneficiaría a más de 500 personas.



Quince pilotos y más de 30 profesionales voluntarios de la salud llegaron por aire al Pacífico Colombiano, para llevar a cabo una brigada de salud liderada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana y Afidro, con el fin de brindar gratuitamente atención médica, quirúrgica y humanitaria, a los habitantes del apartado municipio de Guapi, Cauca, donde el acceso es complicado, hay conflicto armado y lamentablemente el puesto de salud no cuenta con buena infraestructura y tampoco hay especialistas ni cirujanos.



Durante la jornada que se llevó a cabo en una escuela y duró 6 días, se atendieron 571 personas, se realizaron 65 procedimientos quirúrgicos, 29 ligaduras de trompas, se donaron 79 gafas, 160 mil tapabocas, cientos de medicamentos y suplementos y se dotó el hospital con tres concentradores de oxígeno y un set de diagnóstico. La Patrulla Aérea y Afidro llevarán durante el 2022 voluntarios en optometría, pediatría, dermatología, planificación, control prenatal, nutrición y cirujanos, entre otros, a 19 municipios más ubicados en zonas apartadas y vulnerables del país.



Quince pilotos y más de 30 profesionales voluntarios de la salud, llegaron por aire al Pacífico Colombiano. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

La señora Eusebia, tras dos horas de proceso y un minucioso examen de sus ojos, fue beneficiaria de un par de gafas, pues en el diagnóstico le descubrieron cataratas, por lo que su visión, tanto de lejos y de cerca es muy mala. Entre cientos de monturas, escogió dos, las cuales serán llevadas a Bogotá, para que le fabriquen el lente que ella necesita para mejorar su visión y en un mes, podrá reclamarlas en el centro de salud.



“Me siento muy bien gracias al señor que mando esta brigada, pues uno cada día está peor porque no hay ninguna solución. No hay una mamografía, cuando una llega a Cali ya va invadido de cáncer. El Estado debería mandar especialistas de lo que no hay acá, pues mire, yo tengo cataratas en mi dos ojos y no sabía", destacó.



“La sonrisa del paciente cuando siente que le resolvieron, la sonrisa del paciente al ser escuchado y ver los abuelos y las personas que salen con solución a sus enfermedades y dolencias que los aquejaban durante años, es lo más bonito que nos dejan estas brigadas”, afirmó Enrique Martín, director de operaciones aéreas de la Patrulla Civil Colombiana.