Patrimonio de Cartagena es centro de discusión en comité de la Unesco

Una delegación del Ministerio de Cultura viajó a la sesión 43 del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que se reúne esta semana en la ciudad de Bakú, capital de la República de Azerbaiyán.



Allí, uno de los temas a tratar es el actual estado de protección y mantenimiento de las murallas, baluartes y todas las fortificaciones de Cartagena de Indias, que merecieron la declaración de patrimonio de la humanidad a la ciudad en 1984.



Pero, según el Ministerio de Cultura, esta declaratoria histórica hoy está en riesgo por cuenta de construcciones como el proyecto multifamiliar ‘Aquarela’ que se levanta a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas, la joya patrimonial de la Ciudad Heroica.

“Dentro del proceso de revisión del estado de conservación de los sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, que se analizarán los días 3 y el 4 de julio, se hablará del caso ‘Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena’, inscritos en 1984…”, informó el Ministerio de Cultura.



De la comisión colombiana, que ya está en Bakú, hacen parte Luis Armando Soto Boutin, Ministro Plenipotenciario y delegado permanente adjunto de Colombia ante la UNESCO y el arquitecto Alberto Escovar Wilson White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

Llegó el invierno a Cartagena y las inundaciones en el Centro Histórico son un llamado a implementar la Protección Costera y el Plan Maestro de Drenajes. Foto: Yomaira Grandett/ El TIEMPO

“A raíz de la visita de la Unesco a Cartagena en diciembre de 2017, con un arquitecto especializado de la firma ICOMOS (por sus siglas en inglés), salió un informe en donde, entre varios puntos, se dejó constancia del impacto del proyecto ‘Aquarela’ sobre el valor universal y excepcional que llevó a esta ciudad a hacer parte de la lista de patrimonio de la humanidad”, le dijo a EL TIEMPO el arquitecto Alberto Escovar Wilson White.



Pero la mole de ‘Aquarela’ no es el único problema que enfrenta el patrimonio arquitectónico de la Ciudad Heroica: Fuertes como el de San Fernando, en la isla de Bocachica, ya sienten el rigor del cambio climático; y el año pasado un estudio de la Universidad de Cartagena daba cuenta de una bacteria que carcomía las murallas, levantadas hace 402 años por ingenieros italianos, contratados por la Corona Española, pero con mano de obra de esclavos traídos de África.

El cambio climático también amenaza el Centro Histórico que en épocas de invierno se transforma en una cloaca y algunas de sus principales calles y plazas sucumben al agua.



Colombia, en cabeza del Ministerio de Cultura, ya presentó un informe a la Unesco, en el año 2018, sobre las acciones que ha tomado la nación frente al polémico caso ‘Aquarela’; y ante otras críticas y observaciones hechas por el órgano internacional luego de la visita del 2017.



No obstante, temas como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y de todas las fortalezas, que es un requisito irreductible de todas ciudades patrimonio ante la Unesco, en Cartagena no se desempolva desde 1994.



Del caso Cartagena al comité de patrimonio también le preocupa el nuevo hotel Santa Catalina que fue construido en el predio que antes ocupó el Magaly París, en la Plaza de los Coches, en la parte anterior de la Torre del Reloj Público, y que, según el arquitecto Escovar, presentó irregularidades.



"El Ministerio de Cultura le ha escrito en varias oportunidades al IPCC, indagando sobre los criterios que se tuvieron al momento de aprobarlo", señaló Escovar, haciendo referencia al hotel que habría superado los pisos e intervenciones permitidas.



Sin embargo, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura da un parte de tranquilidad y asegura que este comité no tiene como finalidad sacar a Cartagena de la lista de ciudades patrimonio de la humanidad.



El comité de patrimonio mundial de la Unesco se reúne cada año y asisten alrededor de 1.500 expertos de todo el mundo.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas