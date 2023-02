Café del Mar, el bar- restaurante a cielo abierto más popular de Cartagena, por varias generaciones, debe cerrar tras un fallo del Consejo de Estado.



El popular bar, ubicado en el Baluarte de Santo Domingo, hasta donde llegan miles de turistas al año para ver el sol ocultarse en el horizonte, sobre el mar Caribe, desde las murallas de Cartagena, tiene los días contados.



'Vulneración de los derechos colectivos y

el patrimonio público...'

Café del Mar, Cartagena de Indias Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Todos estos años hemos dado trabajo formal a los cartageneros y hoy tenemos 80 empleados por contrato directo, con todas las garantías de ley, y cientos de proveedores FACEBOOK

El fallo- publicado el 21 de noviembre el 2022, y notificado el 25 de enero pasado a la Escuela Taller Cartagena de Indias, Etcar, representante del Ministerio de Cultura ante la ciudad- ordena “a la Etcar, o autoridad competente, la terminación y liquidación, en el estado en que se encuentre, del contrato de arrendamiento sobre el Baluarte de Santo Domingo, así como de cualquiera de la misma tipología que recaiga sobre dicho inmueble, dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia”.



Además ordena a la Etcar que realice estudios para determinar la administración directa o la entrega a un particular de dicho baluarte.



La sentencia de última instancia es la respuesta a un proceso de 9 años que inició con una Acción Popular elevada por el ciudadano David García Gómez contra la Nación, representada por el Ministerio de Cultura, el Distrito de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, y la Etcar, así como contra la empresa Café del Mar LTDA, “por la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación”, señala un aparte del texto.

Los baluartes en la historia de Cartagena

Café del Mar, Cartagena de Indias Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Café del Mar ocupa 1.550 metros cuadrados del baluarte de Santo Domingo desde hace 20 años. Abre todas las tardes y noches sobre una fortaleza que hace parte de la declaratoria patrimonial de Cartagena ante la Unesco, dada a la ciudad en el año de 1984, y sobre ello pusieron la lupa los magistrados.



Un baluarte no es un lugar cualquiera. Es una fortaleza elevada para la guerra y representa la memoria de lo que fue la conquista y defensa de Cartagena. Su forma en punta de lanza tenía como objetivo disparar los cañones, 10 a cada lado, en fuego cruzado con los baluartes de al lado para una defensa efectiva de la ciudad ante piratas y corsarios que llegaban por mar abierto.



El Baluarte de Santo Domingo, con sus más de 2.500 metros cuadrados, es toda una joya de la arquitectura y la historia: tiene su garita principal en toda la punta del baluarte, que en las noches de música en vivo es el telón de fondo del saxofonista o de la banda de jazz de turno.



Conserva sus 20 cañones brillantes y muy bien cuidados, y dos pozos de agua lluvia bajo la muralla de roca, que pueden albergar aguas que bajan por un sistema artesanal conservado. Durante los años de hambrunas y sequías, de acá sacaban el agua dulce para saciar ejércitos.



Las banderas de Colombia y Cartagena que ondean sobre la muralla rememoran aquellos tiempos heroicos y de gloria patria.



Las murallas de Cartagena, con sus más de 400 años de historia, fueron construidas con el sudor y la sangre de los esclavos traídos de África; financiadas por la corona española, y diseñadas y concebidas por ingenieros militares italianos.



En el centro del baluarte está el tendal, recubierto en teja como a la usanza Republicana, donde opera el bar del café. Allí hay neveras y guardan insumos.



Hoy los soldados son decenas de jóvenes cartageneros, venidos de los barrios populares: universitarios y madres cabeza de hogar, con un trabajo digno, que van y vienen atendiendo extranjeros; viajeros que arriban en las tardes en busca de la magia del Caribe… de un sorbo de Macondo.

El bar llegó cuando las murallas eran muladar

Café del Mar, Cartagena de Indias. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

... fue aprobado por la sociedad de mejoras públicas que era responsable de los monumentos. Era una época en la cual no había plan de manejo de monumentos FACEBOOK

Este negocio fue fundado por Carlos Sánchez García a inicios de este siglo, cuando nadie daba un centavo ni era atractivo aquel rincón oscuro, sucio y que albergaba habitantes de calle en las noches.



La historia la cuenta el mismo Sánchez García, quien señala con nostalgia que su negocio le trajo gloria y fama mundial al que fuera un monumento al olvido del estado.



Lo dice orgulloso, en entrevista con El TEMPO desde su oficina en el edificio del Banco Popular del Centro Histórico, y presenta publicaciones internacionales donde el Café del Mar de Cartagena comparte página al lado de epicentros de la cultura y el turismo mundial como París, Barcelona o Roma.



“Todos estos años hemos dado trabajo formal a los cartageneros y hoy tenemos 80 empleados por contrato directo, con todas las garantías de ley, y cientos de proveedores”, dice con un nudo en la garganta, que no oculta su frustración ante el fallo.

El primer arriendo que pagó el café a la ciudad

fue por $ 2'700.000 mensuales

violación de los derechos colectivos al patrimonio público y en defensa del patrimonio cultural de la Nación FACEBOOK

TWITTER

“En el año 2002 pasé un proyecto para trabajar en el baluarte, el cual fue aprobado por la sociedad de mejoras públicas que era responsable de los monumentos. Era una época en la cual no había plan de manejo de monumentos y me alquiló el baluarte con la bóveda que está en la parte de abajo”, relata Sánchez García.



Ese primer arriendo que pagó el café a la ciudad fue por $ 2'700.000 mensuales.



Pero el Corralito de Piedra evolucionó y se fue transformado en potencia turística.



En el año 2012, el Ministerio de Cultura- responsable del manejo y protección de los monumentos y fortificaciones- le entregó el manejo del baluarte, al igual que la mayoría de fortificaciones a la Escuela Taller Cartagena, Etcar, en un comodato, renovado en 2017 y hoy vigente.



“Me reuní en el año 2012 con el director de la época, el arquitecto restaurador Germán Bustamante, y a él le pareció bien que nosotros siguiéramos manejando el fuerte, así que firmamos un nuevo contrato, ahora con la Etcar, y revalidamos lo acordado con la sociedad de mejoras públicas. El contrato inicial era por dos años renovables, pero luego se hizo anual”, relata Sánchez García.



Ese canon de arrendamiento fue acordado en $5'028.000 mensuales, con un aumento anual del 8 por ciento.

La acción popular

Café del Mar, Cartagena de Indias. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Los contratos de arrendamiento suscritos con la sociedad Café́ del Mar Ltda., sobre el Baluarte Santo Domingo fueron celebrados sin concurrencia plural, sin factores claros de selección objetiva FACEBOOK

TWITTER

Pero en el año 2014, un vecino del bar presentó la acción popular contra la Nación y Café del Mar por “la violación de los derechos colectivos al patrimonio público y en defensa del patrimonio cultural de la Nación”, como argumento central.



“Los contratos de arrendamiento suscritos con la sociedad Café́ del Mar Ltda., sobre el Baluarte Santo Domingo fueron celebrados sin concurrencia plural, sin factores claros de selección objetiva, a precios irrisorios y, además, han conllevado limitaciones ilegales para el uso público”, señala en otro de los apartes la acción popular.



Como respuesta, El Tribunal Administrativo de Bolívar emitió un primer fallo el 13 de agosto del 2019.



“Entre otras ordenaba la creación de un comité y revaluar el canon de arrendamiento del monumento al particular, porque el valor que nosotros pagábamos en ese entonces no correspondía por tratarse de un bien de interés patrimonial”, reconoce Sánchez.



Hoy, por el uso del baluarte el bar paga $12'900.000 mensuales.



Además paga 1.500 pesos por cada uno de sus clientes que usa el baño ubicado en la parte baja del baluarte, lo que, en cuentas de Sánchez, suma entre 8 y 10 millones de pesos, para un total de 23 millones de pesos mensuales.

El precio justo por el metro cuadrado en el monumento

Baluarte de Santiago Apóstol, frente al bar la Vitrola. Foto: @DiegoSantaCruz

Advirtiendo los procesos en curso, en abril del 2022, la Etcar emitió un comunicado a la gerencia de Café del Mar donde le presenta un proyecto de valoración por el uso del baluarte, según un estudio hecho por una empresa de Bogotá, con el visto bueno de Mincultura, que será la base para los procesos venideros con todas las fortificaciones de la ciudad.



Según la entidad, por el uso de 2.539 metros cuadrados del bien, la empresa debería pagar un valor de $38.140 por metro cuadrado, para un pago total de $ 96.844.000.



Pero Sánchez responde que ellos solo ocupan 1.550 metros del monumento.

El único recurso ante el fallo lo presentó

el bar que pide una aclaración

Que me expliquen si podemos seguir, y si vamos a tener prioridad o no, porque no es solamente cerrar un negocio de dos décadas, con clientes fieles, con 80 empleados directos y proveedores FACEBOOK

TWITTER

El empresario no entrega una cifra redonda de sus ganancias.



Dice que la operación del bar le deja unos dividendos del 12 por ciento, frente a toda la operación. El lugar cuenta con 100 mesas y un aforo para 400 personas.



Sánchez García asevera que lleva 8 años pasando propuestas a la Etcar para pagar un canon de arriendo más elevado, atendiendo el llamado del Tribunal de Bolívar, pero dice que no tuvo respuesta.



“Soy el único arrendatario en Colombia que lleva casi una década tocando puertas para que le suban el arriendo”, dice y suelta una carcajada, con un aire de amargura.



El único recurso ante el fallo lo presentó el bar que pide una aclaración.



“Que me expliquen si podemos seguir, y si vamos a tener prioridad o no, porque no es solamente cerrar un negocio de dos décadas, con clientes fieles, con 80 empleados directos y sus contratos de trabajo, proveedores, familias que han creado emprendimientos para suministrarnos alimentos y bebidas… tengo que advertirle a la gente con claridad lo que se viene para todos en la cadena del negocio”, sostiene.



El Café del Mar ha sido galardonado con varios reconocimientos por su responsabilidad y compromiso con un turismo responsable y sostenible, entre ellos un primer puesto, y varias menciones de honor, por su lucha contra la explotación sexual de niños y niñas, otorgados por la Fundación Renacer, que lucha contra este flagelo.

Distrito y autoridades de patrimonio acogen el fallo

Baluarte de Santiago Apóstol, frente al bar la Vitrola, cobran $ 22 millones de pesos por no más de cuatro horas de uso. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Este es un proceso paulatino de una ciudad que está cambiando hacia la formalidad y el orden. Dejando atrás una Cartagena donde imperaba la informalidad FACEBOOK

TWITTER

“Somos los administradores de esa propiedad de la Nación, debemos cumplir el fallo y no hay ningún recurso de apelación desde nuestro despacho. Lo que viene para nosotros es cumplir dicha sentencia”, dice Rafael Cuesta, director de la Etcar, quien señala que a partir de ahora el Distrito no podrá volver a arrendar estos espacios, sino tendrá que pasar a una figura como el comodato o administración temporal de las fortificación y monumentos patrimonio.



Este caso es representativo para una ciudad donde la reglamentación y manejo del patrimonio evoluciona hacia la ley y deja atrás la informalidad; además sienta un precedente para los otros dos baluartes en arriendo y para las bóvedas, que pagan arriendos absurdos, pero que reciben jugosos dividendos por cuenta de un turismo en ascenso.



“Este es un proceso paulatino de una ciudad que está cambiando hacia la formalidad y el orden. Dejando atrás una Cartagena donde imperaba la informalidad”, señala Ana María González, secretaria del interior de la ciudad, quien asegura que el fallo será acatado, desde el mismo despacho del Palacio de la Aduana.



A diferencia de hace 20 años, hoy Cartagena cuenta con herramientas, ordenadas por la Unesco (autoridad internacional que otorgó la declaratoria de patrimonio de la humanidad), como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, PEMP.



Además del Pemp- Murca, creado en 2017, para proteger las murallas y fortificaciones como el Castillo de San Felipe de Barajas. Y en los últimos meses nació el PEMP Fort- Bahía, que reglamenta el paisaje fortificado de Cartagena de Indias incluida su bahía, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional del Patrimonio. Hojas de ruta y parámetros claros para el uso y disfrute de los monumentos por parte de privados y bajo la vigilancia y control de autoridades.

Faltas al patrimonio de Cartagena

Centro Histórico de Cartagena: Torre del Reloj Público. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Somos respetuosos de las decisiones judiciales y más de aquellas que protegen el patrimonio de los ciudadanos, por ello nos acogemos a este fallo y no hay ninguna apelación, la orden es que se acata FACEBOOK

TWITTER

El Ministerio de Cultura apretó así el cinturón con el manejo de las fortificaciones luego de los ‘escandalosos goles’ al patrimonio de Cartagena como la Torre de Aquarela, en pie, ubicada a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas, y en espera de fallo judicial. Y cómo olvidar el hecho cómico- pintoresco- patrimonial de aquella pañetada y pintada de blanco de las murallas en el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en Manga, en agosto del 2021, que alertó al Ministerio de Cultura sobre la falta de rigor e informalidad con la cual se estaba manejando la joya del turismo nacional.



En ese caso del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo el país conoció la figura de la Sociedad de Mejoras Públicas, la entidad que le entregó, desde mediados del siglo pasado, por 100 años, la fortificación al Club de Pesca, para que la use y administre a su antojo. Hoy, esta fortificación no es responsabilidad de la Etcar.



“Somos respetuosos de las decisiones judiciales y más de aquellas que protegen el patrimonio de los ciudadanos, por ello nos acogemos a este fallo y no hay ninguna apelación, la orden es que se acata”, señala Óscar David Uriza Pérez, director del Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad.

Dos baluartes más y las Bóvedas buscan renegociar

Facebook Twitter Linkedin

A ellos les estamos solicitando que nos devuelvan los baluartes porque ha incumplido en varios puntos FACEBOOK

TWITTER

En la lupa de las autoridades también está el bar- restaurante que ocupa el Baluarte del Reducto- ubicado al finalizar el Puente de Román en la entrada a Getsemaní, con una vista privilegiada sobre la Bahía de Cartagena- por el cual privados pagan a la ciudad mensualmente $7'632.000, IVA incluido.



También enfrenta procesos y demandas hechas por la Etcar el baluarte de San Francisco Javier, frente al Hotel Santa Teresa, por el cual privados pagan $11'933.000 mensuales, IVA incluido.



“A ellos les estamos solicitando que nos devuelvan los baluartes porque ha incumplido en varios puntos”, señala Cuesta.



Además, en la mira de las autoridades, para cuadrar cuentas y reevaluar valor de arriendos, están 19 de las 21 bóvedas, ubicadas frente al colegio Salesiano. Estos negocios de artesanías pagan arriendos de entre $1'400.000 y $1'700.000 mensuales, IVA incluido.



Estos precios pueden ser bajos para una ciudad turística donde, por ejemplo, por un evento privado en el baluarte de Santiago Apóstol, frente al bar la Vitrola, tuvo un costo de $ 22 millones de pesos por no más de cuatro horas de uso.



No obstante, Rafael Cuesta subraya la importancia de los acuerdos legales y equitativos con privados para el uso y disfrute responsable de las fortificaciones, pues es con esos dineros que podrán costear el mantenimiento y arreglo de las murallas de más de cuatro siglos de historia.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena.

En Twitter: @PilotodeCometas