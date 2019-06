Patente busca hacer más independientes a discapacitados físicos

Un dispositivo portátil de apoyo y giro para el traslado de personas desde una silla de ruedas a un vehículo es el segundo invento patentado por la Universidad Autónoma de Manizales.

Este sistema, que consiste en una manija pórtatil que se puede instalar en cualquier vehículo -sin modificar la estructura general- permite que la persona en silla de ruedas pueda usar su propia fuerza para cambiar de asiento.



“Este sistema ha sido proyectado para crear un puente de unión entre el vehículo y la silla de ruedas, sin apoyo de terceros y con el menor esfuerzo”, explicó Luz Angélica Ramírez, diseñadora industrial de la UAM.



Ramírez agregó que el dispositivo -que no supera los 45 centímetros de largo y 35 de alto- no implica riesgo para la persona que lo usa ni para el vehículo donde sea instalado.



“Cuenta con bandas de caucho que no permiten que se resbale ni que presione directamente el vehículo. De esta manera se protege a ambos, a la persona de lesiones y al vehículo de hundimientos o retiro de la pintura”, comentó.



El dispositivo funciona de manera muy simple: la persona pone el sistema en la parte superior del marco de la puerta, lo toma con ambas manos, balancea su cuerpo hacia el vehículo y se desplaza. Una vez montado se acomoda con ayuda de la manija que da al interior del vehículo, desmonta el sistema y lo guarda.



“Todo el tiempo vemos que las personas con este tipo de discapacidad tienen que ser cargadas por terceros o les ponen una tabla para ayudarlos. Con el sistema disminuirán el tiempo del proceso y podrán ser más independientes, pues la única ayuda que necesitarán es que les guarden la silla", apuntó la creadora.



Se espera que el dispositivo esté en el mercado entre octubre y noviembre de este año. Aún está por definirse cuál será su valor comercial, pues no se ha determinado si la comercialización la hará directamente la universidad o si se cederán los derechos para que otra empresa los fabrique y distribuya.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO