Una mujer acudió a un supuesto chamán y habría sido abusada en Pasto

Una mujer que habría asistido hasta el lugar donde un supuesto chamán le haría una 'limpieza espiritual' y le ayudaría a salir de su estado de desesperación, terminó siendo ultrajada.

Según la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, seccional Nariño, el hecho ocurrió en Pasto el pasado 27 de febrero, en un consultorio esotérico donde atendía el presunto chamán.



(Lea también: ¿En qué va caso de Andrés Escobar tras salir armado en paro nacional?)



La mujer después de obtener una cita programada dijo a la Fiscalía que acudió hasta el sitio en busca de los servicios del chamán, con el objeto de efectuarse una 'limpieza' y además, recibir sus consejos ante las energías negativas que le estaban impidiendo llevar una vida normal y armónica.



Llegó al sitio sola y con la ilusión de encontrar una solución a sus problemas que la estaban atormentando.



(Además: Con policías buscan reparar acueducto vandalizado en tres barrios de Cali)



Apenas ingresó al consultorio, el presunto chamán le solicitó que se quitara su ropa y luego que se aplicara unos aceites en todo su cuerpo que él le había suministrado, advirtiéndole que eso hacía parte del ritual.



(Además: Seguimiento satelital y tiroteo en rescate de un comerciante en Cali)



De acuerdo con la Fiscalía que conoció el caso en detalle, “al parecer el hombre le pidió a la paciente que se acostara en el suelo”, a lo que ella accedió sin reparos, pensando que le aplicaría un masaje.



Lo que vino enseguida para la mujer fue todo un infierno con un traumático desenlace.



El organismo al narrar la lamentable historia señaló que el hombre “habría aprovechado la situación y abusado sexualmente de ella”.



(Le puede interesar: Alerta por incendio en una fábrica de muebles en el nororiente de Cali)



La mujer aunque habría intentado oponer resistencia y salir del lugar en busca de ayuda, se encontró con una reacción más del hombre que aumentó su nerviosismo, ira e indignación.



En momentos en que buscaba sus prendas y se vestía en medio del fastidio, el hombre intimidó a su víctima y como si lo anterior fuera poco la amenazó con atentar contra su vida.



Su maldad y cinismo llegaron a tal extremo que también le habría advertido que revertiría los efectos de la supuesta “limpieza espiritual”, y que con sus poderes ocultos le podría hacer más daño.



(Lea también: Plantón de quienes dicen no a vacuna covid y que sea obligatoria en Cali



El pasado 12 de agosto, la víctima del presunto chamán decidió no quedarse callada y poner la denuncia correspondiente ante la justicia.



La Fiscalía obtuvo de un juez la orden de captura contra el hombre, la cual fue materializada el 30 de agosto por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, en un céntrico sector de la capital de Nariño.



El hombre ahora se encuentra tras las rejas, en centro carcelario, mientras avanza la investigación.



En el proceso, el detenido no aceptó cargos.



Tras conocerse este caso los organismos de seguridad solicitaron a la ciudadanía tener mucha precaución cuando se trata de asistir a aquellos lugares donde se ejercen prácticas curativas, mediante supuestos poderes ocultos y productos naturales.



PASTO