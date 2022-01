Ni la terrible pandemia apagó la magia de los artesanos y tampoco la alegría de propios y extraños en el Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto, que despidió su máximo festejo con expresiones de arte y mucho jolgorio.



De hecho, ese grito tan tradicional aquí ¡qué viva Pasto carajo! volvió a retumbar en el oído de chicos y grandes, esta vez en el denominado pasaje carnaval, habilitado en la renovada carrera 27, donde alrededor de 90 motivos en las distintas modalidades fueron presentados a los pastusos y turistas que no se cansaron de aplaudir y elogiar la creatividad, esfuerzo y esmero de los artesanos nariñenses.



Sin embargo, los cultores y artesanos del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto no pudieron ocultar su tristeza y nostalgia, porque por las medidas que adoptaron las autoridades para controlar nuevos contagios por covid-19 en la población, sus bellas obras de arte debieron permanecer completamente estáticas, sin recibir los sonoros aplausos y cálidos comentarios de los miles de observadores que llegaron a la ciudad sorpresa de Colombia a gozar en el evento de comienzo de año.



Inclusive, la misma pandemia sirvió de inspiración a varios de ellos, porque aun cuando en sus hogares o lugares de trabajo fallecieron familiares o amigos, en medio de su dolor y tristeza el amor al carnaval permanece casi intacto.



O sino que lo diga Javier Vallejo, uno de los autores e investigadores de una de las carrozas favoritas para obtener el primer premio en esa modalidad titulada 'El carnaval debe continuar', nombre que surgió por la transformación obligatoria que tuvo el evento anual por efectos del coronavirus.



“Aquí se gestó esta carroza como un reencuentro con la vida, con la alegría, con el jolgorio, con el abrazo, con la lúdica”, explica y agrega que también se quiso hacer un homenaje a los artesanos que ya fallecieron, algunos en la época de pandemia pero no precisamente por covid-19.



Esta obra del arte efímero en el carnaval de la capital de Nariño tiene como figura principal el rostro de doña Trinidad Vallejo, considerada como una matrona del carnaval, participó en la modalidad de disfraz individual ganando en varias ocasiones y quien falleciera cuando caminaba por la senda a sus 90 años de edad, eso fue hace aproximadamente 7 años.

Hasta el 10 de enero se pueden apreciar los trabajos de artistas nariñenses.

La mujer aparece acompañada por varias muñecas de trapo que siempre la caracterizaron y en sus manos lleva una casa en miniatura, porque durante la alcaldía de Antonio Navarro él le obsequió una vivienda donde vivió hasta su muerte. Las caras del maestro Manuel Estrada y de los artesanos Alfonso Zambrano, Juancho Barrera y José Ignacio Chicaiza completan la lista de los homenajeados.



Para Vallejo si bien es cierto que mucha gente prefiere la muestra estática de los motivos al tradicional desfile magno del 6 de enero, “yo, en cambio, vivo más con el desfile porque uno se encuentra con gente que llora, el carnaval hasta se vive en una carroza, no es lo mismo ver una figura en movimiento que ver una cosa estática, esto ahora es un salón de arte”.



“Incertidumbre” es el nombre que identifica a la carroza del maestro Carlos Alberto Mena Rodríguez, quien explica que el nombre de la misma obedece a la difícil época que Pasto y el mundo entero empezaron a vivir hace casi dos años por cuenta de la pandemia.



“La verdad es que la incertidumbre nos atacó a todas las personas, no sabíamos qué iba a suceder, a dónde nos iba a llevar, de allí nació la idea de la carroza”, cuenta el artesano, quien cuando describe el trabajo de su autoría afirma que la figura principal es un enorme dragón acompañada de la figura de San Miguel Arcángel, la primera representa al covid-19 que nos llegó desde la China y la segunda a los médicos y enfermeras que fallecieron por la pandemia.



“Quisimos hacerles un homenaje a esos héroes anónimos como el campesino, el chofer del camión o el chofer de la ambulancia”, indica y agrega que en su trabajó tardó alrededor de tres meses con el apoyo de 15 personas, entre familiares y amigos. Sobre el carnaval atípico que se vive en el 2022 opina que “es muy diferente porque nos valoran con los aplausos del público, ahora no los podemos disfrutar, por aquí la gente pasa y se va…no es lo mismo, ojalá si Dios quiere el año próximo sea distinto”.

Las comparsas no se quedaron atrás

Las comparsas es otra de las modalidades que no puede faltar en el Carnaval de Negros y Blancos y en el remate del mismo cada 6 de enero.



Este año no se quedaron atrás los artesanos cuando presentaron hermosas y gigantescas figuras, las que sobresalieron por sus mensajes y su colorido.



Diego Francisco Barrera elaboró la comparsa “Pasto fortín de la raza” como un homenaje a su hermano Juan Carlos quien lamentablemente murió y aparece cabalgando un jaguar, además la elaboró con el sano pretexto de presentar la fuerza y coraje del pastuso a través de duendes, demonios y otras figuras que simbolizan la locura del hombre y la mujer de la región a la hora de opinar y crear.

A pesar de los inconvenientes, miles de personas se han acercado a visitar las obras.

Sobre los cambios tan drásticos que sufrió el carnaval este año opina que para él “fue una gran oportunidad, no fue difícil, tuvimos que adaptarnos al mostrar otro formato, yo me sentí muy cómodo, claro hace falta la interacción con la gente pero somos artistas integrales”. Su comparsa si bien fue estática, varias de las figuras tuvieron tres tipos de movimientos lo que la hicieron diferente de las otras.



Por su parte el artesano José Ramón Bravo presentó su comparsa “Arriba mi pueblo”, la hizo durante un tiempo de 3 meses, puede pesar unos 100 kilos y en ella combina la fantasía y la realidad, en ella muestra una cara alegre de la mujer campesina, pero también unas caras tristes por la pandemia, van acompañadas de una mazorca, una papa y frutas que son los productos que siempre alimentan a todos los nariñenses.



Cuenta que “la pandemia nos afectó bastante a todos, tanto muerto que hubo aquí, en mi trabajo el principal material que utilicé fue el icopor y también el papel encolado”.



“Pasto tierra de titanes”, así bautizó a su comparsa el joven maestro Arley Navarrete, quien quiere hacer un reconocimiento a los grandes maestros del carnaval como Alfonso Zambrano, José Ignacio Chicaiza y Olmedo Delgado quienes se fueron dejando un gran legado, “ellos le dieron vida al carnaval, es mi primera participación en esta modalidad pero había trabajado en otros años en la elaboración de carrozas con diferentes maestros como Olmedo Delgado de quien mucho aprendí”.



Este año participaron un total de 20 carrozas, 15 carrozas no motorizadas y 30 comparsas.



Los directivos de Corpocarnaval recordaron a la ciudadanía que los distintos motivos seguirán en exposición en el pasaje carnaval hasta el próximo 10 de enero.

