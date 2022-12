Cerca de 15.000 personas recorrieron en bicicleta las calles de Pasto y aprovecharon el Día sin Carro y sin moto decretado por la Alcaldía municipal para entregar un mensaje de protección del agua y del medioambiente, en momentos en que el cambio climático hace verdaderos estragos en el mundo entero.

¡Dale un respiro a la gran capital! fue la consigna este 28 de diciembre en la capital de Nariño, cuando hombres y mujeres montaron en sus bicicletas, en un trayecto de 13 kilómetros, con sitio de partida y de llegada la Plaza del Carnaval.



El Bicicarnaval en Familia que este año llegó a su séptima versión, promovido por la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, Empopasto, tuvo esta vez como invitada especial a la campeona olímpica colombiana BMX, Mariana Pajón, quien muy emocionada compartió gratos momentos con niños y jóvenes que le demostraron a la destacada deportista nacional su gran admiración y aprecio.



“Me siento feliz de estar en Pasto, esta ciudad y su gente son muy especiales para mí, hacer parte del Bicicarnaval es compartir con toda la ciudadanía un mensaje de protección por el ambiente”, indicó.



El día anterior, la ciclista antioqueña había participado en el conversatorio 'Ciudades sostenibles', en el parque Rumipamba, en el que ante un nutrido grupo de muchachos contó detalles sobre lo que ha sido su participación en el deporte a nivel nacional e internacional, al tiempo que exhortó a la niñez y la juventud de Pasto a que practiquen cualquier deporte y a soñar en grande.



Hasta el buen clima acompañó la jornada recreativa, en la que personas de todas las edades no dudaron en sacar sus bicicletas, por las calles y avenidas de la Ciudad Sorpresa de Colombia pedalearon hasta quedar cansados, pero con la gran satisfacción de haber participado en un evento que cada año aglutina a un mayor número de asistentes de todas las edades.

El arte en el asfalto

Al tiempo que esa extensa caravana ciclística recorría las principales calles de Pasto, en un amplio sector del centro de la ciudad se desarrolló el evento denominado Arco Iris en el Asfalto, con el que algunas organizaciones culturales fomentan la cultura y el arte en las familias.



Chicos, jóvenes y adultos como cada año ocurre llegaron hasta la Calle del Colorado y las vías aledañas, con el fin de plasmar dibujos de todos los tamaños, acompañados de mensajes y reflexiones para toda la humanidad.



Pero lo hicieron sobre el duro asfalto de las vías céntricas de Pasto, haciendo uso de tizas de todos los colores y el carbón, en una clara demostración de que si es posible hacer arte en el pavimento.



Hombres y mujeres plasmaron dibujos sobre elementos de la ciencia ficción, las tiras cómicas, al igual que bellas imágenes religiosas y hermosos paisajes.



Las vías estuvieron adornadas de flores, animales y rostros multicolores, todos ellos elaborados con las manos de pastusos y nariñenses que viven y gozan el arte, sin importar que estén acostados o arrodillados en las calles.



Y hasta varios mensajes también se escribieron, algunos de ellos en defensa de los derechos de las mujeres, otros que exhortaron al no uso de la pólvora en esta temporada del año, y los que clamaron por el amor, la amistad, la justicia y la paz.



Carlos López decidió dibujar sobre el asfalto a Lupi, la protagonista de su serie favorita, lo quiso hacer como un homenaje a su primo quien se encuentra hospitalizado al sufrir un accidente en pasados días, solo tardó una hora en su elaboración, pero lo mejor es que no tuvo que pagar un solo peso.



Por su parte, Álvaro Santacruz quiso pintar una de las imágenes de la serie Anime, “a mi me gusta mucho por eso lo pinté en casi una hora, como aquí todo es gratis vine y he quedado muy contento”.



La jovencita María Eugenia también llegó al evento y dijo: “Aquí estamos tratando de retratar los símbolos de nuestra tierra como el sol de Los Pastos, vine con un grupo de amigos, porque a todos nos gusta el arte”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO