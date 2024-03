Polémica en Pasto por presunta agresión de un policía y un guarda hacia una mujer

La presunta agresión contra una joven en una calle de Pasto ha sido objeto de rechazo y repudio de las autoridades y la sociedad en general.

El hecho quedó registrado en un video que circula a través de las redes sociales, que muestra el momento del presunto ataque que habría sufrido la mujer a manos de un miembro de la Policía Metropolitana de Pasto y de un agente de la secretaría de Tránsito municipal. La situación habría ocurrido el pasado 2 de marzo.



⚠️ Imágenes sensibles



Una grave denuncia se dio a conocer y que compromete a la @PoliciaPasto en medio de un operativo de control a las 3 am de hoy en el sector de la calle 16 y el Parque de Rumipamba



Una pareja que fue requerida por integrantes de la @PoliciaColombia

En esa noche se observa cómo la adolescente que está acompañada por un hombre es arrastrada y lanzada al piso con fuerza en un lugar cercano al parque Rumipamba y la alcaldía de Pasto. En ese momento, ella grita y llora.



“Yo no estoy haciendo nada”, les dice sentada en el piso a los uniformados, sin poder contener el llanto.



“Álcela…álcela”, es la orden que da uno de los policías, mientras que otro la sujeta y la pone en pie con mucha fuerza, mientras que ella no deja de llorar y suplicar que la dejen tranquila y no le hagan daño.



El triste episodio que pone en tela de juicio los operativos nocturnos que adelantan la alcaldía de Pasto y la Policía Metropolitana durante los fines de semana en la ciudad, originó toda clase de reacciones.



El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, se pronunció con para expresar su enérgico rechazo al ataque contra la joven y solicitar las sanciones inmediatas contra los responsables.



“Rechazamos cualquier tipo de agresión por parte de funcionarios públicos en contra de ciudadanos y se solicitará la apertura de los procesos disciplinarios y penales para las sanciones a las que haya lugar, incluido el retiro inmediato del servicio”, recalcó el funcionario.



Luego dijo que “como primera autoridad policiva del municipio, se han dado precisas ordenes para que, dentro de cualquier operativo o actuación administrativa o policiva, se cumpla siempre dentro del respeto a los derechos humanos". Y enfatizó: “No voy a tolerar el abuso contra las mujeres”.

¿Qué dijeron en la Policía?

En la Policía Metropolitana de Pasto informaron que se trató de un procedimiento de acompañamiento al Tránsito municipal para el control a ciudadanos que conducen en estado de embriaguez e infringiendo normas de tránsito.



“Se adelantarán las investigaciones disciplinarias para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos”, indicó y después agregó que “se iniciaron las acciones correspondientes para ubicar a las personas afectadas, con el fin de escuchar la versión de los hechos y asimismo, establecer las denuncias de ser el caso”.



La Policía reprochó todo tipo de violencia por parte de los uniformados como el uso indebido de la fuerza, al tiempo que invitó a la ciudadanía a ser respetuosa y guardar tolerancia ante los procedimientos que se adelantan conforme a la ley.



El concejal de Pasto Mario Enríquez Chenas también se unió a las voces que repudian esta clase de agresiones y declaró: “Lamentable este hecho evidente de abuso de la fuerza y de violencia contra la mujer; alcalde Nicolás Toro debe pronunciarse y solicitar la investigación y sanciones a los servidores públicos involucrados”.



Para el congresista de Nariño Juan Daniel Peñuela, “estos sucesos no se deben presentar de ninguna manera. El respeto de la Fuerza Pública hacia el ciudadano y viceversa debe primar en todo momento”.



Igualmente sostuvo: "Esperamos que la situación se esclarezca y se tomen las medidas necesarias para que estos actos no se repitan y menos se normalicen”.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

CALI