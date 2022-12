Un hombre, de 51 años, no se quemó prendiendo pólvora en Pasto. Pero sufrió quemaduras de segundo grado en su rostro y su mano derecha, cuando preparaba buñuelos para estas fechas de final de año.

Este ciudadano señaló: “Tuve la idea de hacer unos buñuelos, basándome en la receta que aparecía en la caja de buñuelos, dos de ellos explotaron y esparcieron demasiado aceite".



Agregó: "En un principio consideré que no era tan complicado, siendo manejada la situación en casa, a pesar del dolor y ardor. Luego fui al centro de salud".



El caso sucedió en la cocina de su vivienda, ubicada en la comuna 8, en la capital de Nariño.



El paciente se acercó al centro de salud San Vicente, dos días después de las quemaduras.



En un principio, fue dejado en observación. Sin embargo, ante la complicación de sus heridas fue remitido al hospital San Pedro para la respectiva valoración con un especialista.



Según el dictamen presentado por las autoridades correspondientes, esta vez se trató de un accidente casero por el manejo de líquidos o aceites calientes.



“Al estar preparando alimentos o freír buñuelos se recomienda acudir de manera oportuna a un centro asistencial, para el manejo del caso por el personal de la salud”, indicó la gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, Ana Belén Arteaga, quien agregó que para evitar mayores complicaciones lo más prudente hubiera sido buscar el apoyo médico oportunamente.



Según la funcionaria, el hombre acudió a la consulta, pero de manera tardía, “con el pasar de los días o por no haber aplicado los medicamentos o antibióticos que se requieren para evitar consecuencias al infectarse una herida”.



La enfermera Jefe del servicio de urgencias de esta entidad, Fernanda Obando, pudo establecer que las quemaduras que sufrió el paciente fueron generadas por aceite caliente.



"Se produjo cuando freía buñuelos, se explotaron varios de ellos, impactando en el rostro y la mano derecha”, anotó.



Recalcó que “por la gravedad de las lesiones la médica que recibe turno decidió trasladarlo como plan de emergencia al hospital San Pedro y luego añadió que “el paciente pensó que no era grave la quemadura, dio una espera a ver si con remedios caseros se solucionaba, pero en vista de que fue empeorando decidió acudir el día 26 al servicio de urgencias”.



El manejo respectivo de la parte afectada por la quemadura del grado dos abarcó la región anterior del rostro, desde la frente hasta el mentón, al igual que el dorso de la mano derecha.



Ante casos tan lamentables como este, Obando aseguró que “la recomendación es que cuando se sufren estas lesiones se debe acudir a los servicios de urgencias de Pasto Salud ESE”.



Las secuelas que pueden dejar estas mismas lesiones son las cicatrices o marcas que pueden quedar de por vida en el cuerpo humano.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO