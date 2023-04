La Gobernación de Bolívar dio a conocer el nuevo calendario de atención para tramitar el pasaporte del mes de mayo, mediante la modalidad de pico y cédula.



La sede principal de la entidad está ubicada en la vía al municipio de Turbaco (Bolívar).

El calendario de atención quedó de la siguiente manera:



Martes 2 cédula terminada en 8

Miércoles 3 cédula terminada en 9

Jueves 4 cédula terminada en 0

Viernes 5 cédula terminada en 1



Lunes 8 cédula terminada en 2

Martes 9 cédula terminada en 3

Miércoles 10 cédula terminada en 4

Jueves 11 cédula terminada en 5

Viernes 12 cédula terminada en 6



Lunes 15 cédula terminada en 7

Martes 16 cédula terminada en 8

Miércoles 17 cédula terminada en 9

Jueves 18 cédula terminada en 0

Viernes 19 cédula terminada en 1



Martes 23 cédula terminada en 2

Miércoles 24 cédula terminada en 3

Jueves 25 cédula terminada en 4

Viernes 26 cédula terminada en 5



Lunes 29 cédula terminada en 6

Martes 30 cédula terminada en 7

Miércoles 31 cédula terminada en 8

Para hacer retiro del documento

no aplica el calendario de pico y cédula

Las personas interesadas en adelantar este trámite, pueden acercarse de manera presencial a las instalaciones del Centro Administrativo Departamental (CAD), de lunes a Viernes, entre las 7:00 am y 3:00 p.m.



Se recuerda a la ciudadanía que para hacer retiro del documento no aplica el calendario de pico y cédula, solo debe acudir a las oficinas en el horario ya mencionado.



La Administración Departamental reitera que para la atención por pico y cédula no es necesario sacar cita previa, ni intermediario. Debe presentarse de acuerdo al último dígito de su documento de identidad el día correspondiente, llevando consigo el documento de identidad original.



Igualmente, a través de la página web de la Gobernación de Bolívar, en el apartado de Pasaporte, podrá encontrar toda la información sobre cómo diligenciarlo y los procesos relacionados con este documento.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

