¿Pasaporte covid? Solo los vacunados pueden ir a misa en Florencia

El pasado 8 de julio el alcalde de Florencia, en Caquetá, Luis Antonio Ruíz Cicery, expidió el decreto No. 00278 por el cual entrega nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellas, se resalta la obligatoriedad del carnet de vacunación covid para poder ingresar a los templos.



El decreto manifiesta: "Instar a las instituciones religiosas para que exijan a sus feligreses exhibir el carné de vacunación contra el coronavirus - covid-19- como requisito indispensable para ingresar a los templos o lugares donde habrá de celebrarse el culto religioso, conforme a la fase de vacunación".



La resolución expone que por más de tres semanas el municipio de Florencia lleva con una ocupación de camas UCI superior al 85%, generando desabastecimiento de insumos médicos, cansancio del personal de la salud, entre otros, por lo que ha sido necesario intensificar las medidas y las recomendaciones.



Exigencia que ha generado polémica entre los habitantes de la región, pues mientras unos la aplauden, otros consideran que el coronavirus no solo es contagioso en los centros religiosos y, además, resaltan que es una medida que discrimina.



"Vea pues, el covid solo ataca los domingos y las aglomeraciones solo se presentan ese día", comentó Wilber Sierra, en la página de Facebook de la alcaldía.



También están quienes piden coherencia en las medidas que expide el alcalde Ruíz, pues aseguran que si cree que solicitar el carnet de vacunación es una medida preventiva en las iglesias, también lo debería ser e otros espacios.



"Señor Alcalde, que los que acudan a las discotecas o a algún evento también deban presentar su carnet de vacunación. Por favor sea coherente. Todos por igual", escribió Lindelia Zuleta.



Finalmente, otros pobladores consideran que el Alcalde no puede hacer este tipo de exigencias, simplemente, porque según el Gobierno Nacional la vacunación no es obligatoria.



En cuanto a los registros de contagios, hasta el pasado 1 de julio, el Caquetá presentaba 20.351 casos positivos, de los cuales 14.912 correspondían a Florencia, según el reporte de la Gobernación.



