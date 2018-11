Viajeros dicen estar afectados por los cierres de El Edén, de Armenia

Tras dos meses del inició de los cierres programados del aeropuerto El Edén de Armenia por obras de mejoramiento de la terminal aérea, gremios y pasajeros aseguran que se han presentado afectaciones.

La presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés, afirmó que aunque “entendemos que lo están arreglando y que es beneficioso que estén ampliando la pista, sí nos preocupa mucho el impacto con las aerolíneas internacionales, porque es una región que necesita mayor conectividad y de hecho es algo que hemos pedido a las aerolíneas y al Gobierno Nacional. A veces los tres aeropuertos de la región están cerrados por el clima y se tienen que hacer más cambios”.



Diana Osorio, una usuaria de la ruta Armenia – Bogotá – Armenia, contó que tendrá que pagar hospedaje en Bogotá pues había comprado tiquete en el primer vuelo del día (5:43 a.m.) para hacer conexión en la capital del país y luego viajar a Miami (Estados Unidos), sin embargo, le hicieron un cambio en su vuelo y lo reprogramaron para la noche anterior.



“La aerolínea me informó del cambio y me explicaron que no obedecía a una situación de la compañía sino que se debía al cierre del aeropuerto de Armenia y por eso me toca pagar hotel y no contaba con eso, también me cambiaron el vuelo de regreso”.



Los cierres programados son entre las 10 p.m. y las 7 a.m., y se extenderán hasta el 25 de abril de 2019. Por ahora las únicas frecuencias que se han visto afectadas son el primer vuelo que cubre la ruta Armenia – Bogotá de la aerolínea Avianca y que sale a las 5:43 desde la capital quindiana y el último vuelo de la misma compañía pero la ruta Bogotá – Armenia, a las 10:25 p.m.. Los próximos 6 y 24 de enero habrá cierre total de la terminal aérea.



Por su parte el presidente de la junta directiva de Anato capitulo Eje Cafetero, Jhon Jairo Hernández, señaló que otra de las preocupaciones es la salida de Air Panamá que operará hasta el 1 de febrero de 2019 la ruta Armenia – Ciudad de Panamá – Armenia. “Se han hecho esfuerzos por retener la aerolínea pero ya obedece a temas de la compañía, no es de región porque el vuelo tenía buena ocupación pero ellos expresan que necesitan esa aeronave en otra ruta que puede ser mucho más rentable”.

​

Según Hernández, la ruta sí tenía acogida sobre todo de los turistas nacionales que viajan a Panamá.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO