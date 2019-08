Pasaje en Transcaribe no sube de precio este año

Humberto Ripoll Durango, gerente de Transcaribe, le salió al paso a los rumores sobre un alza de 600 pesos en el pasaje del sistema de transporte integrado de Cartagena.



Este año el pasaje no sube en Cartagena.



Según el directivo, ese rumor corrió luego de una reunión, hace un mes, con el alcalde (e.) de la ciudad, Pedrito Pereira, en la cual Ripoll le recordó al mandatario que la Alcaldía le debía a Transcaribe S. A. 66.000 millones de pesos; recursos que están en el plan de desarrollo de este cuatrienio, y que hoy está vigente.



"Se trata del acuerdo 006 del 2016 del Concejo de Cartagena. Cuando hablé con el alcalde le dije que si no se tomaban los correctivos, y ese día fuese 31 de diciembre, se debería subir 600 pesos a la tarifa. Pero fue por hacer un corte y un supuesto", señala Ripoll.

En el año 2015 se había firmado un convenio entre Transcaribe y la alcaldía, en el cual el Distrito se compromete a respaldar a Transcaribe operador.



Transcaribe operador funciona como concesionario del sistema, y los concesionarios tienen dos obligaciones: entregar el dinero para la chatarrización de los buses viejos de la ciudad, y dos aportar el dinero para los buses nuevos.



Pero como en dos oportunidades se declaró desierta la operación para la compra de buses y para que un tercio de la población cartagenera no se quedara sin servicio de transporte, el Distrito asumió los gastos,



Así, en el 2016, con la nueva administración, se firmó el acuerdo 006 en el cual el Distrito se comprometía a enviar rublos anuales durante los 4 años siguientes.



No obstante, en el 2016 y 2017 el Distrito no le giro los recursos completos al sistema.



Y en el 2018 y 2019, con todos los problemas que trajo la crisis de interinidad en la ciudad, Transcaribe no recibió un peso del Distrito

Fueron 112 mil millones de pesos establecidos para Transcaribe en el plan de desarrollo del 2016. Hoy el Distrito debe 66 mil millones de pesos al sistema.



"Esos recursos se necesitan, entre otros, para la chatarrización", agrega Ripoll.



Lo cierto es que el precio del pasaje en Transcaribe sí subirá, pero en el 2020, y el gerente promete que será mucho menos de 600 pesos.



Hoy el costo del viaje en el sistema integrado de transporte de Cartagena tiene un valor de 2.500 pesos, uno de los más costosos del país, pero que hasta ahora ha sido uno de más efectivos, incluso en materia ambiental, pues Transcaribe cuenta con más de 360 buses amigables con el medio ambiente.



El alcalde de Cartagena ya giró los primeros 3 mil millones de pesos para saldar la deuda con el sistema, y evitar alzas que afecten el bolsillo de los cartageneros.



Hay 20 mil millones de pesos que deben ir para chatarrización, tema que ya fue llevarlo a extras en el cabildo distrital.



Hoy, el mayor reto del sistema es la cobertura, pues aún no llega a todos los puntos de la ciudad.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas