Pago del pasaje en el Cable aéreo de Manizales, desde hoy con tarjeta

Desde hoy ya no podrá ingresarse al cable aéreo de Manizales con pasaje unitario. Si se quiere usar el servicio se deberá tener la tarjeta electrónica con la que esperan se resuelva, por fin, la problemática de recaudo de dinero y falsificación de pasajes que han afectado al sistema desde hace varios años.

Este es el tercer intento de las directivas de la Asociación Cable Aéreo porque se automatice el servicio. Los anteriores fallaron porque presentaban errores que, según denuncias de los usuarios, incluían descuentos de más del valor del pasaje.



De acuerdo con el gerente de la Asociación, Herman Loaiza, ya están en circulación 29.000 tarjetas, las que se han vendido desde septiembre de 2017 cuando se inició con los cambios en el servicio. Es por esa razón que espera no haya inconvenientes en esta primera jornada.



“El sistema tiene cerca de 8.500 usuarios diarios, de ellos 7.000 son fieles, es decir que en las calles hay muchas más tarjetas de las que se usan, no habría entonces motivo para congestiones. Esperamos que así se agilice y se dé mayor seguridad en el servicio”, indicó Loaiza.



El funcionario agregó además que con la implementación de esta tarjeta podrán estar “más claras” las cuentas, pues se verá la cantidad de usuarios reales y por ende cuánto dinero del recaudo le correspondería a sus dos clientes InfiManizales e InfiCaldas.



Las tarjetas, que tienen un valor de 2.800 pesos, podrán también personalizarse. Con este método, el usuario que la pierda o la rompa, podrá bloquearla y recuperar su saldo en otra nueva. No será marcada en el exterior, sino a través de un chip.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO