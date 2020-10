Partido Farc anuncia marcha a Bogotá por muertes de excombatientes

La Fuerza Alternativa del Común (Farc) determinó hacer una movilización desde los distintos sitios del país para llegar hasta Bogotá por las muertes de 234 excombatientes.



La decisión la tomaron las directivas políticas de esa organización en el Meta, tras los asesinatos de Juan de Jesús Monroy Ayala, más conocido como ‘Albeiro Suárez’, y Luis Alexander Largo, ‘Jefferson Mandela’, en zona rural de Uribe, el pasado viernes.



El anuncio de la movilización a Bogotá la hicieron las directivas de la Farc en el Meta Tulio Murillo Ávila, Desiderio Aguilar y Luz Marina Giraldo, más conocida como ‘Yesenia’, que así mismo invitaron a los integrantes de su organización a acompañar el funeral de Albeiro Suárez, que se cumplirán en Mesetas, Meta, este martes 19 de octubre.



Los reincorporados informaron que van a realizar la movilización desde varios puntos del país, junto a diversas organizaciones campesinas, juveniles, de mujeres, comunidades diversas, juntas de acción comunal y comunidad en general del departamento del Meta.



La marcha por la vida y por la paz la harán a partir del 21 de octubre 2020, durante y después del sepelio de Albeiro Suárez.



Luz Marina Giraldo dijo que “es el momento de pasar del comunicado a la práctica, porque siempre nos pronunciamos que estamos consternados, pero seguimos igual y a la expectativa de cuál es el siguiente y por eso queremos dejar un precedente”.



En el Meta, señaló, es el segundo líder asesinado, “el año pasado fue asesinado mi esposo Alexander Parra, que era otro líder comprometido con la reincorporación y el proceso de paz; en ese momento todo el mundo rechazó, todo el mundo hizo comunicados, pero al año casi completico volvemos a pasar por lo mismo”.



“En este tiempo han asesinado a nueve compañeros y ya van 19 en el Meta y 234 en todo el país, de manera que no podemos permitir que nuestros compañeros se conviertan en una estadística”, agregó Giraldo.



La líder de la Farc dijo que la movilización no es un paro, sino una peregrinación nacional y el Meta es el punto de quiebre, porque Albeiro no era un excombatiente más, aunque todos los excombatientes son valiosos: “Él era líder y su muerte va a afectar la consolidación de la paz en el territorio en los municipios que lideraba”.



En el caso del Llano vamos a llegar a Villavicencio desde los departamentos de Meta, Arauca y Guaviare, y luego partiremos a Bogotá, el día que está por definirse, de acuerdo con los permisos que nos den las autoridades.



Finalmente, Giraldo señaló que no quieren hacer alteración del orden público, exponer a la gente a la pandemia y causar traumatismos, sino expresar que no quieren más excombatientes muertos.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

