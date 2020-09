Parques temáticos del Eje Cafetero volvieron a abrir

Después de completar casi seis meses cerrados, los principales parques temáticos del Eje Cafetero comenzaron a abrir nuevamente sus puertas para recibir a los cientos de turistas que los visitan. Estos sitios, de los más concurridos en la región, fueron casi los últimos en la fase de reactivación económica que se adelanta en todo el país.



El primero en iniciar la etapa de reapertura fue el Recorrido de la Cultura Cafetera (Recuca) ubicado en Calarcá, Quindío, que abrió el pasado viernes. Este fin de semana el Bioparque Ukumarí, en Pereira, volvió a recibir visitantes después de 180 días de cierre total.



Sandra Correa, gerente del Bioparque, señaló que “estamos listos y felices de recibir a nuestros visitantes, que podrán recorrer nuevamente las instalaciones del parque y reencontrarse con cerca de 400 animales que representan 90 especies de fauna nativa y exótica”.



Agregó que esperan la visita de unas 900 a 1.000 personas diariamente, “es decir, 300 personas cada tres horas”.



Aunque las puertas del Ukumarí estuvieron cerradas al público, el personal del parque se dedicó al cuidado de los animales, a quienes se les proveía de 3 toneladas de alimentos y 12 toneladas de pasto semanalmente.



Durante la cuarentena, nacieron varias suricatas, venados, búfalos y avestruces en el Bioparque .



Correa explicó que los pasaportes para el ingreso también se pueden adquirir en la página web y explicó que continuarán vendiendo las membresías, con las cuales las personas que las compren podrán ingresar gratuitamente durante un año al Parque, con planes que van desde 120 mil pesos hasta 500 mil pesos.



El próximo en reabrir será el parque de la cultura agropecuaria, Panaca, ubicado en Quimbaya, Quindío. Según el presidente y fundador del parque, Jorge Ballén Franco, este lugar de entretenimiento y naturaleza reiniciará operacion el 25 de septiembre.



“Nos estamos preparando con los protocolos de bioseguridad y con toda la logística para atender a los visitantes de manera sobresaliente, este es el momento para aprovechar la apertura del túnel de La Línea y toda la activación de las dobles calzadas de Medellín y la conectividad con el Valle del Cauca”, comentó Ballen.



El parque Panaca ya habilitó su página web para la compra de los tiquetes de ingreso.



El Parque del Café -ubicado en Montenegro (Quindío), uno de los sitios turísticos más visitados del Eje Cafetero- se encuentra en etapa de alistamiento y espera abrir en las próximas semanas.



“Tenemos que hacerle un mantenimiento muy especial al parque, porque ya son seis meses cerrados. Estamos organizando todo para empezar a instalar todo lo relacionado con las medidas de bioseguridad y también estamos finalizando capacitación y reinducción del personal con todo el tema de bioseguridad. No queremos generar falsas expectativas y por eso queremos concluir todas las etapas para poder anunciar la fecha de nuestra reapertura”, explicó Faber Giraldo, vocero del parque.



El Parque del Café ha dejado de recibir más de 120 mil turistas en estos meses y las pérdidas superan los 7.000 millones de pesos.

Por su parte, el parque Los Arrieros, en Quimbaya, Quindío, ya abrió su hotel y están próximos a anunciar la fecha de apertura de las instalaciones del parque.



Mientras que el Jardín Botánico del Quindío, ubicado en Calarcá, todavía no tiene fecha de reapertura.



Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico, expresó que “como la idea es cumplir con los protocolos; este jardín no estaría en la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo una reapertura, debido que este proceso requiere mínimo de 6 minutos por persona que ingrese al lugar, sin contar que los visitantes no pueden tener contacto con los animales, lo cual es la esencia del jardín”.



El Jardín Botánico recibía más de 60.000 visitantes al año y es considerado uno de los jardines más visitados del país.



Por su parte, en el Nevado del Ruiz, el lugar turístico más visitado en Caldas y que antes de la pandemia recibía anualmente un promedio de 52.000 visitantes, tampoco abrirán.



Parques Nacionales indicó que se viene adelantando un trabajo de preparación de reapertura y se ha avanzado en actividades de presentación de estos protocolos y programas con los entes territoriales de las zonas aledañas a las áreas protegidas.

“Igualmente, los operadores ecoturísticos se están preparando para implementar los elementos y equipos de bioseguridad que garanticen la adecuada prestación de los servicios a los visitantes”, indicaron las directivas de Parques Nacionales.



La entidad precisó que informará a los ciudadanos nacionales y extranjeros el momento cuando reabran sus áreas protegidas con vocación ecoturística.

LAURA USME

PARA EL TIEMPO

MANIZALES