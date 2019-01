El Tayrona, un paraíso de millonarios ingresos con vías de herradura

La belleza de las playas y el entorno mágico natural que engalanan al Parque Tayrona, máximo atractivo turístico de Santa Marta, contrastan con el estado de deterioro de sus vías de acceso.

A pesar que desde hace casi una década se viene denunciando por parte de los guías turísticos y los propios visitantes el abandono en que se encuentran estas carreteras y el riesgo inminente que representan, no ha habido voluntad de ningún lado por intervenir y mejorar los trayectos que conducen a este paraíso natural.



En total son tres vías terciarias que comunican a las hermosas ensenadas del Parque Tayrona: una de Santa Marta a Bahía Concha de 8 kilómetros; la segunda de la Troncal del Caribe a Neguanje de 14,2 kilómetros; y la última del Zaíno a Cañaveral de 5 kilómetros. Todas por el descuido en que permanecen dificultan la movilización de vehículos, principalmente cuando hay lluvias.



El guía turístico Dairo Mosquera asegura que las quejas del turista nacional y extranjero son constantes. “Ninguno se espera que después de pagar un valor costoso por el ingreso vaya a encontrar una vía en un estado tan pésimo, eso deja una sensación desagradable que afecta la imagen de la ciudad como destino turístico”, señaló.

Según Mosquera, en el año 2010, fue expuesta por primera vez esta problemática por parte del gremio de guías y promotores turísticos. “Han pasado ya casi nueve años, y las carreteras están incluso peor, mientras tanto los actores involucrados se tiran la pelotica y ninguno gestiona una solución”, añadió.

Significativos ingresos

Las tarifas que maneja la Concesión Tayrona, por visitante, es de 19.500 pesos en las edades de 5 a 26 años de edad; y de 27.500 pesos de 26 a 64 años. Cuando se trata de extranjeros la entrada tiene un costo de 61.500 pesos.



A esas tarifas se le suma uno más por seguro de vida y el ingreso de vehículos que es de 13.500 pesos para automóviles; colectivos o microbús, 34.500 pesos; busetas, 72.500 pesos, y motocicletas, 9.500 pesos.



De acuerdo con información entregada por Parques Nacionales, del 1 al 16 de diciembre al Parque Tayrona ingresaron 19.074 turistas, de los cuales 11.916 correspondieron a nacionales; 6.559 extranjeros; y 599 extranjeros residentes en el país. Este flujo de visitantes dejó ingresos por 255.445.878 pesos. En cuanto a vehículos se movilizaron 1.674 de los cuales se recibieron 60 millones 500 mil pesos.

En el año, a corte de 30 de noviembre, se registraron 398.439 personas que pagaron por entrada, 44.757 más que el 2017. De este balance se destaca un incremento del 17,56 por ciento de las visitas de extranjeros que equivale a 147.411 personas.

Falta de compromiso

Para los turistas no se justifica que un lugar de amplio prestigio en el mundo y que recibe un recaudo tan alto por concepto de entradas y peaje no cuente con una infraestructura vial que brinde comodidad y seguridad.



En ello está de acuerdo Shadia Olarte, directora del Instituto de Turismo de Santa Marta, Indetur, quien considera que el Tayrona, aunque es el parque que mayor dinero percibe por visitantes en Colombia, no deja nada para la ciudad.



“Esta concesión tiene en su misión la preservación del parque, sin embargo, las vías parecen que son un tema al que le prestan poca importancia y si bien, alzan las tarifas y tienen permiso de explotar el lugar a su antojo, no aportan a su mantenimiento como debe ser y tampoco garantizan la calidad en plenitud del servicio que prestan al turista”, precisó.

Son tres vías de acceso por las cuales se puede llegar al Tayrona. Foto: Roger Urielis

Jeferson Rojas Nieto, jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, reconoce que las carreteras no están en buenas condiciones. En su informe detalló que la vía que conduce de la Troncal del Caribe a Neguanje pavimentada en el año de 1972 es la más deteriorada, y que la última labor de mantenimiento a esta y las otras vías de acceso a playas se hizo en el 2011.



Según lo expresado por el funcionario, en ese momento, el Fondo de la Gestión del Riesgo destinó 210 millones de pesos para reparcheo, limpieza de cunetas y adecuación de tramos que estaban en pésimas condiciones.



En el mismo periodo, se utilizaron 250 millones del Gobierno Nacional para intervenir la vía Zaino- Cañaveral que también presentaba algunas fallas estructurales. “A partir de ahí, con labores de mantenimiento hemos velado porque la carretera permanezca en condiciones que permitan el tránsito de vehículos; sin embargo, no se han vuelto a realizar las inversiones propias que requiere por el desgaste de los años”, señaló.

Rojas argumentó que las tres carreteras pertenecen al departamento desde el año 1997 cuando la Nación le entregó a varios entes territoriales las vías terciarias y algunas secundarias, situación que impide intervenciones mayores sobre la misma.



En torno a la destinación de los recursos que recibe el Tayrona por concepto de entradas, Rojas manifestó que “son usados para el mantenimiento de las reservas naturales, áreas concesionadas y de los senderos del parque, gastos de funcionamiento y obras de infraestructura que le exigimos como Parques Nacionales”.



La Unión Temporal Concesión Tayrona, conformada por la Cámara de Comercio de Santa Marta, Pasarolla Tours y Aviatur, asumió la concesión en el año 2005. “La función entregada fue la de prestar servicios dentro de unas zonas delimitadas, en una infraestructura que le pertenece a la Nación. Contrato de prestación de servicios ecoturísticos en áreas protegidas y consideradas reserva natural, por lo tanto el estado de la vía y su mantenimiento no entran sobre su competencia”, explicó el funcionario.

Desconocimiento de la Gobernación

En la Gobernación del Magdalena no existe claridad de su competencia dentro del mejoramiento de las vías al sector turístico de la Sierra Nevada.



Betsy Socarrás, encargada de la oficina de Infraestructura de la Gobernación del Magdalena, entre la poca información que maneja, explicó que aunque estas son carreteras departamentales, hay áreas que son protegidas y tienen ciertas restricciones para ejecutar obras.



“Nosotros hemos hecho algunas gestiones con la Nación para realizar obras de mantenimiento, pero es necesario revisar las obligaciones, pues el operador que es quien saca provecho directamente de la zona, debería también tener un compromiso con la preservación del lugar en general”, comentó.



Finalmente se conoció que desde septiembre, la Unidad de Parques con la oficina de infraestructura del Distrito viene trabajando en un diagnóstico de la realidad actual de las arterias viales del Tayrona, el cual será presentado al departamento para que inicie la gestión de recursos y se solucione el deterioro de las rutas de acceso.



Se estima que, por lo menos, 12.000 millones de pesos sería el costo de una intervención mínima a las tres carreteras, para que puedan estar aptas y no generen riesgos de averías o accidentes debido a la cantidad de vehículos que se movilizan por ellas, especialmente en temporadas altas.



Sin embargo, ningún ente asume las responsabilidad para recuperar estas vías y el acceso al principal atractivo turístico de la capital del Magdalena.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

@rogeruv

Santa Marta