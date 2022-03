Desde hace rato en las redes sociales se ha denunciado el estado lamentable en el que se encuentran los caballos que sirven para el transporte de turistas en el Parque Tayrona de Santa Marta para las largas caminatas ecológicas.

Según algunos de los visitantes, los equinos están muy descuidados y se les nota un alto grado de desnutrición. Precisamente, en un testimonio presentado en La W, un joven llamado Juan Pablo Duque fue testigo de la situación.



Asimismo, pidió una mayor atención al Gobierno ante una situación que se desprende de un ‘servicio de caminata ecológica’. “Nosotros comprendemos que hay muchas familias alimentándose de este tipo de negocios, pero es responsabilidad del Estado que les ayuden a ellos a buscar una solución de ingreso más amigable”, comentó



Pero la situación no es nueva, ya en cuentas de twitter de algunos turistas ya habían visibilizado el problema hace tiempo.



“Hola amigos y amigas de Twitter, la semana pasada tuve la oportunidad de visitar el Parque Tayrona ubicado a 35 minutos de Santa Marta. Fue una experiencia inolvidable, sin embargo, no todo fue bueno, pues los caballos utilizados por el Parque se encontraban en MUY mal estado”, escribió en esa red social @Federico00797 en enero de este año, y que además, dejó un video en el que se ve aun caballo muy flaco galopando.



“Durante todo el recorrido no vimos ningún tipo de hidratación para estos caballos, que no eligieron estar ahí y que nosotros vemos como tortura”, agregó Duque en su testimonio.



Según él, en las estaciones de descanso de los animales no se alimentaban o limpiaran. “Lo que tratamos de hablarle a los turistas para que no hicieran uso de ese servicio”, finalizó Duque.



