Playa del Parque Tayrona se suma a oferta turística de Santa Marta

Parques Nacionales informó que a partir de este 24 de diciembre, estará disponible Bahía Concha, otra de las playas del Tayrona que había permanecido cerrada, inicialmente por la pandemia y luego por las afectaciones que sufrió a raíz de la temporada de lluvias y huracanes del mes de noviembre.

Tras casi 10 meses de permanecer cerrado, este balneario vuelve a quedar incluido en la oferta turística de Santa Marta para esta temporada de fin y comienzo de año.



La apertura de Bahía Concha fue celebrada por comerciantes y prestadores de servicios turísticos, quienes el desespero de no tener una fuente de ingreso los llevó esta semana a adelante una protesta.



De esta manera ya están abiertas en Santa Marta 19 playas, cuatro de ellas que pertenecen al Parque Tayrona.



Los visitantes nacionales y extranjeros deberán acatar las medidas de bioseguridad que contribuyan con el cuidado de la salud colectiva como el uso de tapabocas, permitir la toma de temperatura, desinfectar sus pies y manos en los diferentes puntos de desinfección y mantener la distancia de dos metros entre cada persona.



Así mismo, cada visitante debe portar sus elementos de desinfección como alcohol y hacer el reporte de síntomas en la aplicación CoronApp del Gobierno Nacional de Colombia, el cual no debe ser mayor a 24 horas.

La bioseguridad

También es importante respetar las medidas de bioseguridad cultural para asegurar la integridad del territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta; Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, con quienes se ha establecido un programa de reapertura con enfoque diferencial que incluye ingresar al parque de manera tranquila dejando las cargas emocionales negativas y al salir, agradeciendo al territorio por su visita y las experiencias vividas.



El Parque Tayrona cuenta con una capacidad de carga efectiva de 3.535 visitantes al día, que garantiza no solo el distanciamiento requerido entre las personas, sino la protección integral de los ecosistemas representativos de cada uno de estos.

Con respecto al sector de Bahía Concha se cuenta con una capacidad de carga efectiva de 400 visitantes al día.



Los horarios de ingreso a visitantes establecidos para el sector son desde las 09:00 a.m. y las 02:00 p.m. y la Salida: entre las 03:00 p.m. y las 04:00 p.m..



Para ingresar al área protegida, el visitante debe comprar una póliza de seguro y rescate como lo establece la resolución 092 de 2018, servicio que es prestado por aseguradoras de manera independiente.



Parques Nacionales emitió la resolución 1558 de 2019 que prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso a las áreas con vocación ecoturística del Sistema de Parques Nacionales, por tanto, al Parque Tayrona no se pueden ingresar estos elementos.



En los balnearios de El Rodadero, Playa Blanca, Taganga y Playa Grande el ingreso debe hacerse a través de reservas en la página de la Alcaldía.

