Polémica en Santander por construcción de Parque Parapente

Con una inversión que supera los 19.000 millones de pesos, incluyendo la adquisición de los predios, comenzó en el sector de Ruitoque del municipio de Floridablanca, Santander, la construcción del Parque Parapente Internacional en un terreno de seis hectáreas y media que tendrá 23.000 metros cuadrados de zona verde.

A pesar de las bondades del proyecto, que, según los gestores, dinamizará la economía de Floridablanca, algunos expertos parapentistas no están de acuerdo sobre la altura de una cúpula que se construirá allí como parte de la estructura a realizar.



Ricardo Mantilla Gómez, mejor conocido como ‘Richy’, reconocido instructor de parapente, y quien usa esos terrenos para enseñar el deporte, propuso reducir la altura de la cúpula para, según él, no cortar los vientos y garantizar aterrizaje seguro de los usuarios.



Según Mantilla Gómez, desde la formulación del proyecto han intentado explicarle a las autoridades en el tema que si se construye el plan diseñado no se podrá realizar la práctica, pues en un intento de aterrizaje se corre el riesgo de chocar con la estructura, sin embargo, afirman que su opinión no fue tenida en cuenta.

Durante el evento de postura de la primera piedra, al que asistió el gobernador de Santander, Didier Tavera, el deportista interrumpió la ceremonia pidiendo ser escuchado, pues para él, lo que se hace necesario es la construcción de una pista de aterrizaje que cumpla las condiciones técnicas, y que los establecimientos del parque no sean muy altos.



Luego de la insistencia del deportista, durante su discurso, el Gobernador pidió "al secretario de Infraestructura, contratista e interventor les decimos que deben acoger además de la socialización, que se reúnan en la etapa de diseño para ver que modificaciones hay que hacer".



En Floridablanca además se construyó el ecoparque Cerro del Santísimo, obra polémica de la anterior administración departamental debido a su alto costo mientras que hay necesidades elementales sin satisfacer en áreas de salud y educación. Sin embargo, la Gobernación le sigue apostando a los proyectos turísticos en la región.



BUCARAMANGA