Inauguran parque en homenaje a las 288 mil víctimas del Meta

Las 288.000 víctimas y los 220.000 sobrevivientes del conflicto armado en el Meta tienen desde este martes 9 de abril un parque en homenaje a su memoria con un muro de más de seis metros de largo por seis de alto.

La la inmensa pared recoge la línea del tiempo, en la parte frontal que recibe a los visitantes y de color claro, los gestos de paz; y en la espalda, de color oscuro, los hechos de guerra de los últimos 71 años en el departamento.



El Parque de la Llanura de la Memoria Histórica de Villavicencio, ubicado al lado de la avenida Circunvalar, frente al parque Sikuani y cerca del estadio Manuel Calle Lombana, está adornado de árboles, prados, jardines, una fuente de agua como escenario contemplativo que trasmite tranquilidad, mobiliario urbano compuesto de senderos, sillas y luces, así como juegos infantiles.



La obra es entregada por la gobernadora Marcela Amaya este martes en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que incluyó diversos actos culturales en La Plaza Los Libertadores de la capital del Meta y una marcha que parte de dos sitios distintos y que concluye en el Parque de la Memoria.



En el muro la cronología de la paz registra infinidad de años y hechos, comienza en 1049 cuando se inició la construcción del monumento a Cristo Rey en el cerro El Redentor en Villavicencio como una promesa de pacificación para el llano durante la violencia partidista.



Registra el año 1953 cuando el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla estableció una amnistía con las guerrillas liberales del Llano, el año 1984 cuando se firmaron los acuerdos de cese al fuego del gobierno de Belisario Betancur con las Farc, en Uribe, y finaliza en 2017, en Mesetas, cuando las Farc dejaron las armas.

Actos culturales realizaron este martes las víctimas en La Plaza Los Libertadores de la capital del Meta. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Allí también hay una siluetas esculpidas como la del papa Francisco, que hace dos años estuvo en Villavicencio, la máxima expresión de folclor que es el joropo con una pareja de bailarines, una fusil que se lo está comiendo un árbol de matapalo que se está apropiando del arma para que no sea utilizada y un campesino que está regresando a la tierra a sembrar.



La línea del tiempo de la guerra, también con infinidad de años y hechos inicia en 1948 con la agudización de la violencia bipartidista en Colombia y el surgimiento de las guerrillas liberales en los Llanos. Las masacres de Caño Sibao, entre Granada y El Castillo, una de ellas en 1988 ejecutada por ‘Los Masetos’ que dejó 17 muertos.



En 1997 las masacres de Mapiripán y judicial de San Carlos de Guaroa. La última de las mencionadas dejó once miembros del CTI, de la Fiscalía y del Ejército muertos. Y concluye en el 2016 con el surgimiento de los grupos armados residuales llamados también disidencias de las Farc.



Por el lado negro también hay esculpidas imágenes de hechos que pasaron y que no se deben repetir como los alambres utilizados para amarrar las manos de una mujer o de comunidades indígenas y campesinos que están dejando sus tierras.



Los juegos infantiles que no parecen tener mucha relación con el parque hacen parte del compromiso que adquirió la administración departamental con la organización que entregó en comodato el lote para la construcción del parque de la memoria, explicó el secretario de Víctimas del Meta, Wilson Chavarro.



La obra entregada este martes el cual se empezó a construir en el año 2015 y que tuvo una inversión de 10.532 millones de pesos es la primera fase del parque. La segunda parte, contó Chavarro, comprende la construcción de un centro de documentación, un área administrativa para las organizaciones de víctimas, un auditorio, con una inversión que supera los 10.000 millones de pesos y que debe ejecutar el próximo gobierno.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1